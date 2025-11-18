Напряженный триллер на Netflix, от которого мороз по коже

В 2019 году на Netflix состоялась премьера триллера "Эль Камино: Во все тяжкие". Это продолжение культового американского сериала "Во все тяжкие", который выходил с 2008 по 2013 год и состоит из 5 сезонов.

Режиссером, продюсером и сценаристом фильма стал Винс Гиллиган – создатель сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше позвоните Солу". Больше о ленте читайте в материале 24 Канала.

Что известно о фильме "Эль Камино: Во все тяжкие"?

События фильма разворачиваются после финального эпизода сериала "Во все тяжкие". Джесси Пинкман освободился из тюрьмы, куда его упекли неонацисты, которые заставляли готовить промышленный кристаллический мет. Главному герою помог наставник – Уолтер Уайт, который стал его врагом.

Уайта убили во время спасательной миссии, а Пикман сбегает на машине до того, как на месте преступления появляется полиция. Джесси едет к дому своих друзей, Барсука и Худого Пита, которые пытаются ему помочь. Пикману нужны деньги, чтобы начать новую жизнь.

"Эль Камино: Во все тяжкие": смотрите онлайн трейлер фильма

Кто сыграл в фильме?

Роль Джесси Пикмана исполнил американский актер, победитель премии "Эмми" Аарон Пол, а его друзей на экране воплотили Мэтт Джонс (Барсук) и Чарльз Бейкер (Худой Пит).

Также в фильме появились: Джесси Племенс, Джонатан Бэнкс, Ларри Хэнкин, Роберт Форстер, Кевин Ранкин, Брайан Крэнстон и Кристен Риттер.

