"Не можу цього зробити": чому Емілія Кларк уникає перегляду "Дому Дракона"

Емілія Кларк, головна героїня "Гри престолів", уникає перегляду "Дому Дракона" за будь-яку ціну. Зірка сказала, що сісти та подивитися серіал рівносильно відвідуванню зустрічі випускників зовсім іншого класу.

У недавньому інтерв'ю Variety актриса зізналася, що досі не дивилася популярний серіал-приквел HBO, який розповідає про предків її персонажки Дейнеріс Таргарієн.

Емілія Кларк уникає перегляду "Дому Дракона"

"Це дуже дивно, – пояснила Кларк. Я дуже щаслива, я на сьомому небі від усіх нагород… Але просто не можу цього зробити. Це так дивно. Це схоже на те, як хтось каже: "Хочеш піти на зустріч випускників, але не з твого класу? Ось як я це відчуваю. Тому я уникаю цього".

У "Грі престолів" Емілія Кларк зіграла усі 8 сезонів – з 2011 по 2019 роки. "Глава "Мати драконів" зайняла все моє доросле життя", – поділилася Кларк перед фіналом серіалу. – Ця жінка зайняла все моє серце".

Емілія Кларк у серіалі "Гра престолів" / Vanity Fair

Тим часом "Дім дракона" продовжує з того місця, де зупинилася "Гра престолів" — і це не за сюжетною лінією, ні, а за рекордною кількістю переглядів. Серіал продовжили на другий сезон менш ніж за тиждень після прем'єри першого. Творці написали: "Полум'я панує. "Дім Дракона" продовжено на другий сезон".

Повідомляється, що перший епізод шоу зібрав 10 мільйонів глядачів за одну ніч, що всього на 3,6 мільйона менше, ніж кількість глядачів фіналу "Гри престолів".

"Ми дуже пишаємося тим, чого досягла вся команда "Дому Дракона" у першому сезоні, – заявила Франческа Орсі, виконавча віцепрезидентка HBO Programming. – Наш феноменальний акторський склад і знімальна група взяли на себе серйозне завдання і перевершили всі очікування, представивши шоу, яке вже зарекомендувало себе як обов'язкове для перегляду".

"Дім Дракона" 1 сезон: дивіться трейлер