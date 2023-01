"Не могу этого сделать": почему Эмилия Кларк избегает просмотра "Дома Дракона"

Эмилия Кларк, главная героиня "Игры престолов", избегает пересмотра "Дома Дракона" любой ценой. Звезда сказала, что сесть и посмотреть сериал равносильно посещению встречи выпускников совсем другого класса.

В недавнем интервью Variety актриса призналась, что до сих пор не смотрела популярный сериал-приквел HBO, рассказывающий о предках ее персонажки Дейнерис Таргариен.

Эмилия Кларк избегает просмотра "Дома Дракона"

"Это очень странно, – объяснила Кларк. Я очень счастлива, я на седьмом небе от всех наград… Но просто не могу этого сделать. Это так удивительно. Это похоже, как кто-то говорит: "Хочешь пойти на встречу выпускников, но не из твоего класса? Вот как я это ощущаю. Поэтому я избегаю этого".

В "Игре престолов" Эмилия Кларк сыграла все 8 сезонов – с 2011 по 2019 годы. "Глава "Мать драконов" заняла всю мою взрослую жизнь", – поделилась Кларк перед финалом сериала. – Эта женщина заняла все мое сердце".

Эмилия Кларк в сериале "Игра престолов" / Vanity Fair

Тем временем "Дом дракона" продолжает с того места, где остановилась "Игра престолов" – и это не по сюжетной линии, нет, а по рекордному количеству просмотров. Сериал продолжили на второй сезон менее чем через неделю после премьеры первого. Создатели написали: "Пламя властвует. "Дом Дракона" продлен на второй сезон".

Сообщается, что первый эпизод шоу собрал 10 миллионов зрителей за одну ночь, что всего на 3,6 миллиона меньше, чем количество зрителей финала "Игры престолов".

"Мы очень гордимся тем, чего достигла вся команда "Дома Дракона" в первом сезоне, – заявила Франческа Орси, исполнительная вице-президент HBO Programming. – Наш феноменальный актерский состав и съемочная группа взяли на себя серьезную задачу и превзошли все ожидания, представив шоу, которое уже зарекомендовало себя как обязательное для просмотра".

