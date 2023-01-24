Новый сериал HBO "Одни из нас" (The Last of Us) собрал около 5 миллионов просмотров в первый день премьеры. Это сделало его вторым самым популярным проектом за последние 10 лет в истории HBO, уступив место "Дому дракона".
Узнайте больше 10 миллионов просмотров за 2 дня: интересные факты о сериале The Last of Us, о которых вы не знали
The Last of Us 3 серия: трейлер
Как сообщают в сети, целый третий эпизод будет посвящен Биллу — давнему приятелю Джоэлу, выжившему и не очень доверяющему незнакомцам. В ролике показали знакомство Билла со своим другом Фрэнком и разными этапами его жизни. В какой-то момент Джоэл и Элли попадут в городок к Биллу и обручатся его помощью.
Роль Билла в сериале исполнил американский актер и писатель Ник Офферман. В 2024 году он сыграет вместе с Томом Крузом в "Миссии невыполнимой 8". Педро Паскаль сыграл Джоэла, а Белла Рамзи превратилась в 14-летнюю Элли.
Как мы уже упоминали, третий эпизод выйдет 29 января на HBO Max.
The Last of Us 3 серия: смотрите трейлер эпизода онлайн
The Last of Us: график выхода всех серий
- Эпизод 1 – 15 января
- Эпизод 2 – 22 января
- Эпизод 3 – 29 января
- Эпизод 4 – 5 февраля
- Эпизод 5 – 12 февраля
- Эпизод 6 – 19 февраля
- Эпизод 7 – 26 февраля
- Эпизод 8 – 5 марта
- Эпизод 9 – 12 марта
The Last of Us 2023: смотрите трейлер