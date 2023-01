Новый сериал HBO "Одни из нас" (The Last of Us) собрал около 5 миллионов просмотров в первый день премьеры. Это сделало его вторым самым популярным проектом за последние 10 лет в истории HBO, уступив место "Дому дракона".

The Last of Us 3 серия: трейлер

Как сообщают в сети, целый третий эпизод будет посвящен Биллу — давнему приятелю Джоэлу, выжившему и не очень доверяющему незнакомцам. В ролике показали знакомство Билла со своим другом Фрэнком и разными этапами его жизни. В какой-то момент Джоэл и Элли попадут в городок к Биллу и обручатся его помощью.

Кстати говоря. Нет никакой информации о жизни Билла до эпидемии, однако, ссылаясь на высокий уровень навыков ремонта оборудования и конструирования устройств из металлолома, можно предположить, что в прошлом он работал механиком или инженером. После эпидемии и до событий The Last of Us Билл и его партнер Фрэнк – единственные жители Линкольна, городка, все население которого было заражено. Однако вскоре Фрэнк покидает Билла и исчезает.

Роль Билла в сериале исполнил американский актер и писатель Ник Офферман. В 2024 году он сыграет вместе с Томом Крузом в "Миссии невыполнимой 8". Педро Паскаль сыграл Джоэла, а Белла Рамзи превратилась в 14-летнюю Элли.

Как мы уже упоминали, третий эпизод выйдет 29 января на HBO Max.

The Last of Us 3 серия: смотрите трейлер эпизода онлайн

The Last of Us: график выхода всех серий

Эпизод 1 – 15 января

Эпизод 2 – 22 января

Эпизод 3 – 29 января

Эпизод 4 – 5 февраля

Эпизод 5 – 12 февраля

Эпизод 6 – 19 февраля

Эпизод 7 – 26 февраля

Эпизод 8 – 5 марта

Эпизод 9 – 12 марта

