Новий серіал HBO "Останні з нас" (The Last of Us) зібрав майже 5 мільйонів переглядів у перший день прем’єри. Це зробило його другим найпопулярнішим проєктом за останні 10 років в історії HBO, поступившись місцем "Дому дракона".

The Last of Us 3 серія: трейлер

Як повідомляють у мережі, цілий третій епізод буде присвячений Біллу — давньому приятелеві Джоела, який вижив і не дуже довіряє незнайомцям. У ролику показали знайомство Білла зі своїм другом Френком та різні етапи його життя. Якоїсь миті Джоел та Еллі потраплять у містечко до Білла і заручаться його допомогою.

До речі. Немає жодної інформації про життя Білла до епідемії, проте, посилаючись на високий рівень навичок ремонту обладнання та конструювання пристроїв з металолому, можна припустити, що в минулому він працював механіком або інженером. Після епідемії й до подій The Last of Us Білл та його партнер Френк – єдині жителі Лінкольна, містечка, все населення якого було заражене. Проте, незабаром Френк залишає Білла і зникає.

Роль Білла у серіалі виконав американський актор та письменник Нік Офферман. У2024 році він зіграє разом з Томом Крузом у "Місії нездійсненній 8". Педро Паскаль зіграв Джоела, а Белла Рамзі перевтілилася у 14-річну Еллі.

Як ми вже згадували, третій епізод вийде 29 січня на HBO Max.

The Last of Us 3 серія: дивіться трейлер епізоду онлайн

The Last of Us: графік виходу усіх серій

Епізод 1 – 15 січня

Епізод 2 – 22 січня

Епізод 3 – 29 січня

Епізод 4 – 5 лютого

Епізод 5 – 12 лютого

Епізод 6 – 19 лютого

Епізод 7 – 26 лютого

Епізод 8 – 5 березня

Епізод 9 – 12 березня

The Last of Us 2023: дивіться трейлер