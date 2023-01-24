Новий серіал HBO "Останні з нас" (The Last of Us) зібрав майже 5 мільйонів переглядів у перший день прем’єри. Це зробило його другим найпопулярнішим проєктом за останні 10 років в історії HBO, поступившись місцем "Дому дракона".
Дізнавайтеся більше 10 мільйонів переглядів за 2 дні: цікаві факти про серіал The Last of Us, про які ви не знали
The Last of Us 3 серія: трейлер
Як повідомляють у мережі, цілий третій епізод буде присвячений Біллу — давньому приятелеві Джоела, який вижив і не дуже довіряє незнайомцям. У ролику показали знайомство Білла зі своїм другом Френком та різні етапи його життя. Якоїсь миті Джоел та Еллі потраплять у містечко до Білла і заручаться його допомогою.
Роль Білла у серіалі виконав американський актор та письменник Нік Офферман. У2024 році він зіграє разом з Томом Крузом у "Місії нездійсненній 8". Педро Паскаль зіграв Джоела, а Белла Рамзі перевтілилася у 14-річну Еллі.
Як ми вже згадували, третій епізод вийде 29 січня на HBO Max.
The Last of Us 3 серія: дивіться трейлер епізоду онлайн
The Last of Us: графік виходу усіх серій
- Епізод 1 – 15 січня
- Епізод 2 – 22 січня
- Епізод 3 – 29 січня
- Епізод 4 – 5 лютого
- Епізод 5 – 12 лютого
- Епізод 6 – 19 лютого
- Епізод 7 – 26 лютого
- Епізод 8 – 5 березня
- Епізод 9 – 12 березня
The Last of Us 2023: дивіться трейлер