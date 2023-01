Прем'єра серіалу відбулася 15 січня. Другий епізод серіалу вийде через три дні, 22 січня. Фанати вражені першою серією та з нетерпінням чекають на продовження!

Цікаві факти про серіал The Last of Us / "Останні з нас"

Сюжет та кількість серій

"Останні з нас" – перший американський постапокаліптичний драматичний HBO, що базується на відеогрі. За основу серіалу Ніл Дракманн взяв популярну відеогру The Last of Us, яку розробила компанія Naughty Dog. За сюжетом 14-річна дівчинка Еллі залишається одна і виживає після пандемії церебральної інфекції, коли її батьки помирають під час спалаху недуги. Захисником головної героїні виступить безжальний контрабандист Джоел. Він буде намагатись вивезти підлітка з репресивної карантинної зони. Разом головним героям доведеться подолати чимало труднощів та перетнути США, що потопає у постапокаліптичній розрусі.

Белла Рамзі, Педро Паскаль у серіалі "Останні з нас" / Кіноріум

Творча команда та кількість сезонів

Перший сезон складається із дев'яти серій, написаних Нілом Дракманном. Поряд із Дракманном помічником у написанні сценарію обрали автора ідеї та керівника проєкту "Чорнобиль" – Крейга Мазіна; а телепродюсер Керолайн Штраус та президент Naughty Dog Еван Веллс були призначені виконавчими продюсерами.

Очікується, що серіал "Останні з нас" принесе творцям 200 мільйонів канадських доларів доходу. Декілька джерел припускають, що бюджет становить від 10 до 15 мільйонів доларів США за серію.

Перший сезон охоплює події першої гри The Last of Us: Left Behind 2014 року. Дракман і Мазін припустили, що другий сезон відразу ж охопить сиквел The Last of Us Part II (2020 року). Є ймовірність, що серіал матиме також третій сезон.

Ніко Паркер у серіалі "Останні з нас" / Кіноріум

Графік виходу наступних серій

Епізод 1 – 15 січня

Епізод 2 – 22 січня

Епізод 3 – 29 січня

Епізод 4 – 5 лютого

Епізод 5 – 12 лютого

Епізод 6 – 19 лютого

Епізод 7 – 26 лютого

Епізод 8 – 5 березня

Епізод 9 – 12 березня

Ніко Паркер, Педро Паскаль у серіалі "Останні з нас" / Кіноріум

Акторський склад

Головну роль у серіалі отримав Педро Паскаль, добре відомий глядачам за проєктами "Мандалорець" та "Диво-жінка 1984". Він перевтілився у Джоела. А от колегою актора виступила талановита Белла Ремзі, яка зіграла роль 14-річної Еллі. У відеоіграх роль Джоела виконав Трой Бейкер, а роль Еллі – Ешлі Джонсон. У ролях другого плану Габріель Луна у ролі молодшого брата Джоела Томмі, Мерль Дандрідж у ролі лідера опору Марлен та Ганна Торв у ролі партнерки Джоела з контрабандистів Тесс.

Ніко Паркер у серіалі "Останні з нас" / Кіноріум

Зйомки та локації

Про зйомки серіалу було відомо ще у листопаді 2020 року. Він був знятий в Альберті з липня 2021 року до червня 2022 року. Над проєктом працювали також Крейг Мазін і Керолін Штраусс.

Белла Рамзі, Педро Паскаль у серіалі "Останні з нас" / Кіноріум

Музичний ряд серіалу

Музику до серіалу написав композитор Густаво Сантаолалья з Девідом Флемінгом.

У серіалі The Last of Us звучать композиції Густаво Сантаолалья: слухайте онлайн

Рейтинг

Серіал "Останні з нас" вважається найбільшим телепроєктом в історії Канади. На Rotten Tomatoes стрічка отримала високий рейтинг: 99 % від критиків і 98 % від глядачів. А Metacritic підрахував у середньому 84 бали зі 100. Серіал отримав визнання критиків. Вони високо оцінили виконання, сценарій, постановку та музику. Деякі назвали його найкращою ігровою адаптацією відеоігри.

Критики говорять: "Зберігаючи гостроцікаві аспекти свого улюбленого вихідного матеріалу, але при цьому заглиблюючись в історію, The Last of Us – це захопливий серіал, який входить до найбільших адаптацій відеоігор всіх часів". The New Yorker стверджував, що він перевершив перші п'ять сезонів "Гри престолів".

Педро Паскаль у серіалі "Останні з нас" / Кіноріум