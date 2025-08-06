Друга частина сезону вийде 3 вересня. У кожній частині – по чотири серії, тож загалом сезон матиме вісім епізодів, передає Кіно 24.

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Спочатку планували випустити нові серії серіалу "Венздей" ще наприкінці 2023 або на початку 2024 року, але прем'єру відклали через страйки сценаристів та акторів у США.

Що відомо про сюжет другого сезону "Венздей"?

У другому сезоні Венздей Адамс повертається до школи Невермор, але цього разу її шкільне життя тісно переплітається із сімейним. Її молодший брат Пагслі приїжджає до школи й стикається з проблемами через свої нові здібності. Батьки Венздей, Мортиція і Гомес, частіше з'являються на кампусі, що призводить до конфліктів з дочкою.

Також у сезоні з'являється новий директор (Стів Бушемі) та нова група шанувальників, які одержимі Венздей, що їй аж ніяк не подобається.

Крім того, відомо, що глядачі вперше побачать бабусю Венздей у виконанні Джоанни Ламлі. А співачка Леді Гага зіграє загадкову вчительку Невермору Розалін Ротвуд, чиї шляхи перетнуться з Венздей.

Джоанна Ламлі / Фото Rachel Louise Brown

Водночас варто зазначити, що в другому сезоні не повернеться Персі Гайнс Вайт, який грав Ксав'єра Торпа. Його виключили зі складу після звинувачень у домаганнях.

Нагадаємо, що напередодні показали перші 6 хвилин другого сезону "Венздей".

Перші 6 хвилин другого сезону "Венздей": дивіться відео онлайн