Вторая часть сезона выйдет 3 сентября. В каждой части – по четыре серии, поэтому в целом сезон будет восемь эпизодов, передает Кино 24.

Не пропустите Ей было всего 33: умерла звезда сериала "Ходячие мертвецы" Келли Мак

Сначала планировали выпустить новые серии сериала "Уэнсдэй" еще в конце 2023 или в начале 2024 года, но премьеру отложили из-за забастовок сценаристов и актеров в США.

Что известно о сюжете второго сезона "Уэнсдэй"?

Во втором сезоне Венздей Адамс возвращается в школу Невермор, но на этот раз ее школьная жизнь тесно переплетается с семейной. Ее младший брат Пагсли приезжает в школу и сталкивается с проблемами из-за своих новых способностей. Родители Уэнсдэй, Мортиция и Гомес, чаще появляются на кампусе, что приводит к конфликтам с дочерью.

Также в сезоне появляется новый директор (Стив Бушеми) и новая группа поклонников, которые одержимы Уэнсдэй, что ей отнюдь не нравится.

Кроме того, известно, что зрители впервые увидят бабушку Уэнсдэй в исполнении Джоанны Ламли. А певица Леди Гага сыграет загадочную учительницу Невермора Розалин Ротвуд, чьи пути пересекутся с Уэнсдэй.

Джоанна Ламли / Фото Rachel Louise Brown

В то же время стоит отметить, что во втором сезоне не вернется Перси Хайнс Уайт, который играл Ксавьера Торпа. Его исключили из состава после обвинений в домогательствах.

Напомним, что накануне показали первые 6 минут второго сезона "Уэнсдэй".

Первые 6 минут второго сезона "Уэнсдэй": смотрите видео онлайн