Дружина важкохворого Брюса Вілліса приголомшила, що хотіла розлучитися з актором
- Емма Гемінг зізналася, що хотіла розлучитися з Брюсом Віллісом.
- Брюс Вілліс зараз фізично в хорошому стані, але втрачає мовні навички; він живе окремо в спеціально облаштованому домі, щоб бути поруч із рідними.
Емма Гемінг – дружина легендарного Брюса Вілліса. Жінка приголомшила новиною, що була готова розлучитися із чоловіком. Однак в останній момент змінила своє рішення.
Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Vanity Fair. Емма зізналася, що це був період, коли Брюс Віллі дізнався про свою хворобу.
Що сказала Емма Гемінг про шлюб з Брюсом Віллісом?
Емма Гемінг зізналася, що їхній шлюб з Брюсом Віллісом дав тріщину в період, коли в актора почалися перші зміни в поведінці. Тоді Емма ще не розуміла, що на це впливає хвороба актора, тому готова була розлучитися із коханим. Але як тільки вона дізналася, що в чоловіка діагностували недугу, то залишилася поруч і стала для нього опорою.
Здавалося, що шлюб руйнується. Я просто не могла зрозуміти, що було негаразд. Але він був уже не тією людиною, за яку я виходила заміж. Зараз мені важко повертатись у той період нашого життя. Але навіть багато наших працівників згадують, як було важко,
– каже модель.
Очевидно, цей період припав на 2022 рік, адже саме тоді у Брюса Вілліса діагностували афазію.
Що відомо про стан Брюса Вілліса?
- Нещодавно Емма Гемінг розповіла, як зараз себе почуває Брюс Вілліс. За її словами, фізично актор перебуває в дуже хорошому стані, однак його мозок відмовляє всі більше з кожним днем.
- Емма зазначає, що Брюс Вілліс досі залишається дуже рухливим, але він втрачає мовні навички.
- Віднедавна актор живе окремо від сім'ї.
- Родина поселила Брюса Вілліса в спеціально облаштованому домі неподалік від рідних. Вони прагнуть, щоб актору було комфортно та безпечно проживати, а рідні люди могли бути завжди поруч і провідувати Вілліса.