Емма Гемінг – дружина легендарного Брюса Вілліса. Жінка приголомшила новиною, що була готова розлучитися із чоловіком. Однак в останній момент змінила своє рішення.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Vanity Fair. Емма зізналася, що це був період, коли Брюс Віллі дізнався про свою хворобу.

Що сказала Емма Гемінг про шлюб з Брюсом Віллісом?

Емма Гемінг зізналася, що їхній шлюб з Брюсом Віллісом дав тріщину в період, коли в актора почалися перші зміни в поведінці. Тоді Емма ще не розуміла, що на це впливає хвороба актора, тому готова була розлучитися із коханим. Але як тільки вона дізналася, що в чоловіка діагностували недугу, то залишилася поруч і стала для нього опорою.

Здавалося, що шлюб руйнується. Я просто не могла зрозуміти, що було негаразд. Але він був уже не тією людиною, за яку я виходила заміж. Зараз мені важко повертатись у той період нашого життя. Але навіть багато наших працівників згадують, як було важко,

– каже модель.

Очевидно, цей період припав на 2022 рік, адже саме тоді у Брюса Вілліса діагностували афазію.

Що відомо про стан Брюса Вілліса?