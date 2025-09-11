Эмма Хеминг – жена легендарного Брюса Уиллиса. Женщина ошеломила новостью, что была готова развестись с мужем. Однако в последний момент изменила свое решение.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Vanity Fair. Эмма призналась, что это был период, когда Брюс Вилли узнал о своей болезни.

Что сказала Эмма Хеминг о браке с Брюсом Уиллисом?

Эмма Хеминг призналась, что их брак с Брюсом Уиллисом дал трещину в период, когда у актера начались первые изменения в поведении. Тогда Эмма еще не понимала, что на это влияет болезнь актера, поэтому готова была расстаться с любимым. Но как только она узнала, что у мужчины диагностировали болезнь, то осталась рядом и стала для него опорой.

Казалось, что брак разрушается. Я просто не могла понять, что было не так. Но он был уже не тем человеком, за которого я выходила замуж. Сейчас мне трудно возвращаться в тот период нашей жизни. Но даже многие наши работники вспоминают, как было трудно,

– говорит модель.

Очевидно, этот период пришелся на 2022 год, ведь именно тогда у Брюса Уиллиса диагностировали афазию.

Что известно о состоянии Брюса Уиллиса?