Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса ошеломила, что хотела развестись с актером
- Эмма Хеминг призналась, что хотела развестись с Брюсом Уиллисом.
- Брюс Уиллис сейчас физически в хорошем состоянии, но теряет языковые навыки; он живет отдельно в специально обустроенном доме, чтобы быть рядом с родными.
Эмма Хеминг – жена легендарного Брюса Уиллиса. Женщина ошеломила новостью, что была готова развестись с мужем. Однако в последний момент изменила свое решение.
Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Vanity Fair. Эмма призналась, что это был период, когда Брюс Вилли узнал о своей болезни.
Что сказала Эмма Хеминг о браке с Брюсом Уиллисом?
Эмма Хеминг призналась, что их брак с Брюсом Уиллисом дал трещину в период, когда у актера начались первые изменения в поведении. Тогда Эмма еще не понимала, что на это влияет болезнь актера, поэтому готова была расстаться с любимым. Но как только она узнала, что у мужчины диагностировали болезнь, то осталась рядом и стала для него опорой.
Казалось, что брак разрушается. Я просто не могла понять, что было не так. Но он был уже не тем человеком, за которого я выходила замуж. Сейчас мне трудно возвращаться в тот период нашей жизни. Но даже многие наши работники вспоминают, как было трудно,
– говорит модель.
Очевидно, этот период пришелся на 2022 год, ведь именно тогда у Брюса Уиллиса диагностировали афазию.
Что известно о состоянии Брюса Уиллиса?
- Недавно Эмма Хеминг рассказала, как сейчас себя чувствует Брюс Уиллис. По ее словам, физически актер находится в очень хорошем состоянии, однако его мозг отказывает все больше с каждым днем.
- Эмма отмечает, что Брюс Уиллис до сих пор остается очень подвижным, но он теряет речевые навыки.
- С недавних пор актер живет отдельно от семьи.
- Семья поселила Брюса Уиллиса в специально обустроенном доме неподалеку от родных. Они стремятся, чтобы актеру было комфортно и безопасно проживать, а родные люди могли быть всегда рядом и навещать Уиллиса.