Netflix закрив еротичний серіал "Секс/Життя" після двох сезонів

Серіал "Секс/Життя" – один з найпопулярніших проєктів Netflix. На сьогодні вийшло два сезони. Попри бажання глядачів, продовження не буде.

Серіал створений за мотивами роману Б. Б. Істон "44 розділи про 4 чоловіків". У головних ролях зіграли Сара Шахі, Майк Вогел та Адам Демос.

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Netflix закрив еротичний серіал "Секс/Життя"

Другий сезон завершився історією, коли Біллі возз'єдналася зі своїм колишнім Бредом і вийшла заміж на пляжі. Однак шоураннер Стейсі Ракейсер сказала The Hollywood Reporter, що не вважає останній епізод кінцем серіалу.

Згідно з даними Netflix, другий сезон серіалу "Секс/життя" набрав 126,8 мільйона годин переглядів у всьому світі.

"Секс/Життя" – історія про жінку на ім'я Біллі, яка згадує своє минуле життя, коли була вільною та сексуальною, та думає про те, чи вистачає їй цього у її нинішньому житті. Вона мешкає в Нью-Йорку зі своїм чоловіком та двома дітьми, і хоча шлюб повинен приносити щастя, Біллі не може припинити думати про свої минулі спокуси. Один з ключових аспектів серіалу – це його відвертість та прямота в показі сексуальних сцен.

Рішення про закриття було прийнято через п'ять тижнів після того, як дебютував другий сезон шоу (що складається з шести епізодів, порівняно з вісьмома у першому сезоні), і через три тижні після того, як зірка Сара Шахі підписалася на головну роль у судовій драмі "Суд" наступного сезону на каналі ABC. До того ж Сара Шахі нещодавно заявила, що більше не хоче працювати з Netflix через погані умови праці.

Секс/Життя": дивіться трейлер серіалу

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