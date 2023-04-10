Netflix закрив еротичний серіал "Секс/Життя" після двох сезонів
Джерело:The Hollywood Reporter
Серіал "Секс/Життя" – один з найпопулярніших проєктів Netflix. На сьогодні вийшло два сезони. Попри бажання глядачів, продовження не буде.
Серіал створений за мотивами роману Б. Б. Істон "44 розділи про 4 чоловіків". У головних ролях зіграли Сара Шахі, Майк Вогел та Адам Демос.
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Netflix закрив еротичний серіал "Секс/Життя"
Другий сезон завершився історією, коли Біллі возз'єдналася зі своїм колишнім Бредом і вийшла заміж на пляжі. Однак шоураннер Стейсі Ракейсер сказала The Hollywood Reporter, що не вважає останній епізод кінцем серіалу.
Згідно з даними Netflix, другий сезон серіалу "Секс/життя" набрав 126,8 мільйона годин переглядів у всьому світі.
"Секс/Життя" – історія про жінку на ім'я Біллі, яка згадує своє минуле життя, коли була вільною та сексуальною, та думає про те, чи вистачає їй цього у її нинішньому житті. Вона мешкає в Нью-Йорку зі своїм чоловіком та двома дітьми, і хоча шлюб повинен приносити щастя, Біллі не може припинити думати про свої минулі спокуси. Один з ключових аспектів серіалу – це його відвертість та прямота в показі сексуальних сцен.
Рішення про закриття було прийнято через п'ять тижнів після того, як дебютував другий сезон шоу (що складається з шести епізодів, порівняно з вісьмома у першому сезоні), і через три тижні після того, як зірка Сара Шахі підписалася на головну роль у судовій драмі "Суд" наступного сезону на каналі ABC. До того ж Сара Шахі нещодавно заявила, що більше не хоче працювати з Netflix через погані умови праці.
Секс/Життя": дивіться трейлер серіалу
Відгуки глядачів
- "Серіал трохи нагадує "Секс та місто". Просто у героїні є няня і багато вільного часу, щоб думати й писати про колишнього. Я від садочка, гуртків і хвороб дитячих просто падала від втоми. Тут хоч би на свого чоловіка сили й часу вистачило, а не на якогось там колишнього, який був 9 років тому як у Біллі";
- "Серіал сподобався, перший сезон не надто насичений сюжетними поворотами, але змушує задуматись. А другий сезон навпаки – багатший на сюжет. Але загалом обидва сезони класні";
- "Мене змусив задуматися про своє подружнє життя, про молодість і сподівання. Я часто думала, що з чоловіком все так собі, окрім сексу – в цьому все супер. А, виявляється, це дуже-дуже важливо. А решту можна і треба виправляти";
- "А я навпаки раджу дивитись разом з чоловіком, щоб він розумів, як важко жінці з активного насиченого життя до одруження перелаштуватись до рутини. Одним словом серіал топ, висновок такий: говоріть одне з одним, будьте відверті у своїх думках і фантазіях".