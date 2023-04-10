Netflix закрыл эротический сериал "Секс/Жизнь" после двух сезонов
Источник:The Hollywood Reporter
Сериал "Секс/Жизнь" – один из самых популярных проектов Netflix. На сегодняшний день вышло два сезона. Несмотря на желание зрителей, продолжения не будет.
Сериал создан по мотивам романа Б. Б. Истона "44 главы о 4 мужчинах". В главных ролях сыграли Сара Шахи, Майк Вогел и Адам Демос.
Смотрите также 10 самых популярных сериалов Netflix, которыми увлекаются в Украине
Netflix закрыл эротический сериал "Секс/Жизнь"
Второй сезон завершился историей, когда Билли воссоединилась со своим бывшим Брэдом и вышла замуж на пляже. Однако шоураннер Стейси Ракейсер сказала The Hollywood Reporter, что не считает последний эпизод концом сериала.
Согласно данным Netflix, второй сезон сериала "Секс/жизнь" набрал 126,8 миллиона часов просмотров во всем мире.
"Секс/Жизнь" – история о женщине по имени Билли, которая вспоминает свою прошлую жизнь, когда была свободной и сексуальной, и думает о том, хватает ли этого в ее нынешней жизни. Она живет в Нью-Йорке со своим мужем и двумя детьми, и хотя брак должен приносить счастье, Билли не может перестать думать о своих прошлых соблазнах. Один из ключевых аспектов сериала – его откровенность и прямота в показе сексуальных сцен.
Решение о закрытии было принято через пять недель после того, как дебютировал второй сезон шоу (состоящий из шести эпизодов по сравнению с восемью в первом сезоне) и через три недели после того, как звезда Сара Шахи подписалась на главную роль в судебной драме "Суд" в следующем сезоне на канале ABC. К тому же Сара Шахи недавно заявила, что больше не хочет работать с Netflix из-за плохих условий труда.
"Секс/Жизнь": смотрите трейлер сериала
Отзывы зрителей
- "Сериал немного напоминает "Секс и город". Просто у героини есть няня и много свободного времени, чтобы думать и писать о прежнем. Я от садика, кружков и детских болезней просто падала от усталости. Здесь хотя бы на своего мужа силы и времени хватило, а не на какого-то там бывшего, который был 9 лет назад как у Билли";
- "Сериал понравился, первый сезон не слишком насыщен сюжетными поворотами, но заставляет задуматься. А второй сезон наоборот – богаче сюжета. Но в общем оба сезона классные";
- "Меня заставил задуматься о своей супружеской жизни, о молодости и надежде. Я часто думала, что с мужем все так себе, кроме секса – в этом все супер. А, оказывается, это очень-очень важно. А остальное можно и нужно исправлять" ;
- "А я наоборот советую смотреть вместе с мужчиной, чтобы он понимал, как тяжело женщине из активной насыщенной жизни до женитьбы перестроиться в рутину. Одним словом сериал топ, вывод такой: говорите друг с другом, будьте откровенны в своих мыслях и фантазиях".