Актриса также поделилась впечатлениями от съемок со своим мужем Адамом Демосом, в сериале сыгравшим ее бывшего Брэда. Звезда отметила, что его роль во втором сезоне была "обломом".

Сара Шахи поделилась впечатлениями от работы с Netflix

Сара Шахи откровенно рассказала о втором сезоне сериала "Секс/жизнь", который вышел на Netflix 2 марта 2023 года. Она призналась, что он был для нее сложнее первого.

В своем выступлении в подкасте Not Skinny But Not Fat звезда "Черного Адама" сказала, что не хочет прекращать шоу, но борется с организацией и участвующими в шоу людьми.

У меня, конечно, не было такой поддержки, как в первом сезоне. Для меня это стало совсем другим, и я не боюсь об этом говорить. После всего этого я больше никогда не буду работать на Netflix. Я просто не могу врать,

– сказала Шахи.

По ее словам, второй сезон был слишком сложным, она не всегда ладила с режиссером: "Мне не нравилось то, что я делаю или говорю, но моя работа – сделать это правдоподобным".

Звезда рассказала также о том, что хотела бы сменить своего персонажа Билли, чтобы она больше проводила времени в одиночестве. Но ограниченное количество серий в сезоне не позволяет это сделать: "Всего шесть эпизодов, и много быстро развивающихся историй".

Актриса также разочарована, что во втором сезоне было так мало Брэда: "Мне очень нравились наши истории. Он был блестящим партнером на сцене".

Сара Шахи отметила, что пока ничего не слышала о 3 сезоне сериала, но она знает, что для Netflix все зависит от зрителей. Если его смотрят многие, в пользу стримера продлить его еще на один сезон. Если люди не заинтересованы, то и Netflix тоже.

Сара Шахи и Адам Демос в сериале "Секс/Жизнь"/ Netflix

"Секс/Жизнь" – что известно о самом популярном сериале Netflix

Один из самых популярных сериалов Netflix "Секс/Жизнь" рассказывает историю молодой женщины по имени Билли, живущей в Нью-Йорке со своим мужем и двумя детьми. Она рассуждает о своем прошлом, когда была свободной и сексуальной, и спрашивает себя, хватает ли этого в ее нынешней жизни.

Сериал сосредоточен на сексуальности и эротике и открыто показывает интимные сцены. Однако если вам интересно увидеть историю женщины, которая пытается найти баланс между своими желаниями и семейной жизнью, вы точно сможете насладиться сюжетом. "Брак – это то, о чем все мечтают. Я должна быть счастлива, но... Не могу прекратить думать о том, как было раньше", – говорит Билли, которая становится одним из ключевых аспектов в сериале.

"Секс/Жизнь": смотрите трейлер первого сезона