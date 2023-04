Актриса також поділилася враженнями від зйомок зі своїм чоловіком Адамом Демосом, який у серіалі зіграв її колишнього Бреда. Зірка зазначила, що його роль у другому сезоні була "обломом".

Сара Шахі поділилася враженнями від роботи з Netflix

Сара Шахі відверто розповіла про другий сезон серіалу "Секс/життя", який вийшов на Netflix 2 березня 2023 року. Вона зізналася, що він був для неї складнішим, ніж перший.

У своєму виступі в подкасті Not Skinny But Not Fat зірка "Чорного Адама" сказала, що не хоче припиняти шоу, але бореться з організацією та людьми, які беруть участь у шоу.

У мене, безумовно, не було такої підтримки, як у першому сезоні. Для мене це стало зовсім іншим, і я не боюся про це говорити. Після всього цього я більше ніколи не працюватиму на Netflix. Я просто не можу брехати,

– сказала Шахі.

За її словами, другий сезон був надто складним, вона не завжди ладнала з режисером: "Мені не завжди подобалося те, що я роблю чи говорю, але моя робота – зробити це правдоподібним".

Зірка розповіла також про те, що хотіла б змінити свого персонажа Біллі, щоб вона більше проводила часу на самоті. Але обмежена кількість серій у сезоні не дозволяє це зробити: "Всього шість епізодів, і багато історій, які швидко розвиваються".

Актриса також розчарована, що у другому сезоні було так мало Бреда: "Мені дуже подобалися наші історії. Він був блискучим партнером на сцені".

Сара Шахі зазначила, що поки нічого не чула про 3 сезон серіалу, але вона знає, що для Netflix все залежить від глядачів. Якщо його дивиться багато людей, на користь стрімера продовжити його ще на один сезон. Якщо люди не зацікавлені, то і Netflix також.

Сара Шахі та Адам Демос у серіалі "Секс/Життя"/ Netflix

"Секс/Життя" – що відомо про найпопулярніший серіал Netflix

Один з найпопулярніших серіалів Netflix "Секс/Життя" розповідає історію молодої жінки на ім'я Біллі, яка живе в Нью-Йорку зі своїм чоловіком та двома дітьми. Вона розмірковує про своє минуле, коли була вільною та сексуальною, і питає себе, чи вистачає їй цього в її нинішньому житті.

Серіал зосереджений на сексуальності та еротиці та відкрито демонструє інтимні сцени. Проте, якщо вам цікаво побачити історію жінки, яка намагається знайти баланс між своїми бажаннями та сімейним життям, ви точно зможете насолодитися сюжетом. "Шлюб – це те, про що усі мріють. Я маю бути щаслива, але... Не можу припинити думати про те, як було раніше", – каже Біллі, що стає однією з ключовим аспектом в серіалі.

