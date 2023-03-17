На сьогодні серіал "Секс/Життя" має два сезони. Перший вийшов у червні 2021 року, другий – 2 березня 2023 року. У головних ролях зіграли Сара Шахі та Майк Вогел.

Дивіться також Що дивляться українці на Netflix: 10 найпопулярніших фільмів та серіалів

"Секс/Життя" – що відомо про найпопулярніший серіал Netflix

"Секс/Життя" розповідає про життя молодої жінки на ім'я Біллі, яка мешкає в Нью-Йорку зі своїм чоловіком та двома дітьми. Вона починає думати про своє минуле життя, коли була вільною та сексуальною, та розмірковує про те, чи вистачає їй цього у її нинішньому житті.

Шлюб – це те, про що усі мріють. Я маю бути щаслива, але… Не можу припинити думати про те, як було раніше,

– каже Біллі.

Один з ключових аспектів серіалу – це сексуальність та еротика. Він дуже відвертий та прямий у показі інтимних сцен. Проте, якщо ви хочете побачити історію про жінку, яка намагається знайти баланс між своїми бажаннями та сімейним життям, ви точно зможете насолодитися сюжетом.

"Вона пише той щоденник про колишнього бойфренда і усі їхні сексуальні розваги. Я його прочитав", – говорить головний герой.

Кадр з серіалу "Секс/Життя" 18+ / Netflix

Серіал також вражає досить хорошою рольовою грою. Сара Шахі – головна героїня Біллі – дуже переконлива у своїй ролі. Вона здатна показати емоції героїні, яка намагається знайти себе, та вразити глядачів своєю відвертістю. Майк Вогел, який грає її чоловіка, також добре справляється зі своєю роллю, а Адам Демос – який грає Бреда, екскоханця Біллі – чудово передає харизматичність свого персонажа.

Загалом, "Секс/Життя" – це серіал, який буде цікавим для тих, хто любить дивитися історії про звичайних людей та їхні проблеми, але з відвертими інтимними сценами.

Секс/Життя": дивіться трейлер серіалу

Дивіться також "Корона" 6 сезон: Netflix показав перші фото зі зйомок, назвав акторський склад та дату виходу

Відгуки глядачів

"Серіал трохи нагадує "Секс та місто". Просто у героїні є няня і багато вільного часу, щоб думати й писати про колишнього. Я від садочка, гуртків і хвороб дитячих просто падала від втоми. Тут хоч би на свого чоловіка сили і часу вистачило, а не на якогось там колишнього, який був 9 років тому як у Біллі";

"Серіал сподобався, перший сезон не надто насичений сюжетними поворотами, але змушує задуматись. А другий сезон навпаки – більш багатий на сюжет. Але загалом обидва сезони класні";

"Серіал крутий. Бентежить, збуджує. Дуже подобається";

"Мене змусив задуматися про своє подружнє життя, про молодість і сподівання. Я часто думала, що з чоловіком все так собі, окрім сексу – в цьому все супер. А, виявляється, це дуже-дуже важливо. А решту можна і треба виправляти";

"А я навпаки раджу дивитись разом з чоловіком, щоб він розумів, як важко жінці з активного насиченого життя до одруження перелаштуватись до рутини. Одним словом серіал топ, висновок такий: говоріть одне з одним, будьте відверті у своїх думках і фантазіях";

"Серіал бомбезний, раджу до перегляду, є про що задуматись та подумати, круті життєві вислови, які мають смисл, надзвичайно емоційний, дякую за переклад".

Кадр з серіалу "Секс/Життя" 18+ / Netflix