"Корона", створена Пітером Морганом, стала одним із найпопулярніших серіалів Netflix. Очікується, що новий сезон з'явиться до кінця 2023 року.

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"Корона" 6 сезон – все, що відомо на цей момент

З першого сезону "Корона" була одним із найдорожчих шоу, коли-небудь створених: виробництво кожного сезону коштувало понад 100 мільйонів доларів. Спочатку планувалося всього п'ять сезонів, але коли почалося його виробництво, Пітер Морган скасував своє рішення та оголосив про шостий сезон.

За чотири сезони "Корона" була номінована загалом на 423 нагороди, вигравши 129 із них. Серіал здобув 73-у премію Еммі у 2021 році, здобувши всі сім нагород у драматичних категоріях. Олівія Колман стала провідною акторкою, приєднавшись до Клер Фой, яка також отримала премію Еммі за роль королеви Єлизавети II.

Коли прем’єра

Netflix ще не оголосив дату виходу шостого та останнього сезону "Корони". Проте, зважаючи на випуски попередніх сезонів, ми можемо передбачити, коли вийде останній сезон:

1 сезон – 4 листопада 2016 року;

2 сезон – 8 грудня 2017 року;

3 сезон – 17 листопада 2019 року;

4 сезон – 15 листопада 2020 року;

5 сезон – 9 листопада 2022 року.

Тож очікуємо побачити останній сезон "Корони" на Netflix у листопаді чи грудні 2023 року.

"Корона" 5 сезон: дивіться трейлер

Який акторський склад

Відомо, що більшість акторів 5 сезону повернуться до своїх ролей у 6 сезоні.

Імельда Стонтон – королева Єлизавета II

Імельда Стонтон (вгорі праворуч) – третя головна актриса, яка зіграла королеву Єлизавету II / Netflix

Джонатан Прайс – принц Філіп, герцог Единбурзький

Джонатан Прайс (вгорі праворуч) – третій провідний актор, який зіграв принца Філіпа / Netflix

Леслі Менвілл – принцеса Маргарет

Леслі Менвілл (вгорі праворуч) — третя актриса другого плану, яка зіграла принцесу Маргарет / Netflix

Домінік Вест – принц Чарльз

Домінік Вест (вгорі праворуч) – третій актор, який зіграв принца Чарльза / Netflix

Елізабет Дебікі – принцеса Діана

Елізабет Дебікі стала другою актрисою, яка зіграла принцесу Діану / Netflix

Ед Маквей, Руфус Кампа та Мег Белламі – принц Вільяма та Кейт Міддлтон

3 вересня 2022 року було оголошено, що ролі принца Вільяма та Кейт Міддлтон у шостому та останньому сезоні серіалу "Корона" зіграють Ед Маквей, Руфус Кампа та Мег Белламі. У ньому покажуть їхню історію кохання. До того ж у мережі вже з’явилися перші фото та відео зі знімального майданчика.

Ед Маквей та Мег Белламі на зйомках 6 сезону "Корони": дивіться відео

Мег Белламі (зверху зліва), Руфус Кампа (зверху в центрі) та Ед Маквей (зверху праворуч) / Netflix

Які історичні події ми побачимо у 6 сезоні

Глядачі були дуже здивовані тим, що у п'ятому сезоні не показали смерть принцеси Діани, а отже, у шостому сезоні має відбутися багато подій. Наприклад:

Смерть принцеси Діани та Доді аль-Файєда;

Нове тисячоліття;

Теракти 11 вересня;

Один день реабілітації принца Гаррі;

Смерть принцеси Маргарет;

Смерть королеви Єлизавети, Королеви-мати Єлизавети;

Війна в Іраку.

Початок 2000-х був одним із найважчих у житті королеви Єлизавети через смерть її покійної сестри, принцеси Маргарет, у лютому 2002 року. Всього через місяць, у березні 2002 року, у віці 101 року померла і Королева-мати.

До смерті двох її найближчих членів королівська сім'я все ще переживала наслідки смерті леді Діани. У віці 16 років Чарльз (зараз король Чарльз III) дізнався, що герцог Сассекський регулярно курив канабіс і вживав алкоголь. Принца Гаррі відправили до Featherstone Lodge, центру детоксикації для героїнових наркоманів у Пекхемі, де він дізнався про небезпеку зловживання наркотиками та алкоголем.

Події за межами Великобританії призвели до того, що республіканець Джордж Буш став 43 президентом Сполучених Штатів. У перший рік його президентства розгорнулися трагічні події 11 вересня, які зрештою привели США та їхніх союзників до війни в Іраку та війни з тероризмом.

Кадр з 5 сезони "Корони" / Netflix

Скільки буде епізодів

Як і попередні сезони, останній сезон складатиметься із десяти епізодів.

Що відомо про зйомки – перші фото зі знімального майданчика

Зйомки триватимуть кілька місяців та закінчаться до 30 квітня 2022 року. Станом на 15 березня зйомки проходили у Сент-Ендрюсі, Файф, Шотландія. Перші фото зі знімального майданчика показують період, коли Ед Маквей у ролі принца Вільяма під час навчання в університеті Сент-Ендрюс зустрічає свою майбутню дружину Кейт Міддлтон.

Зйомки 6 сезону "Корони" / Netflix