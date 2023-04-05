"Белый лотос" – это острая социальная сатира, изображающая истории разных сотрудников и гостей эксклюзивного курорта в течение одной недели. Сначала кажется, что каждый герой – идеален, но это не так. В каждом эпизоде сериала жизни персонажей сильно изменяются, их тайны раскрывают с каждым днем.

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"Белый лотос" 3 сезон – чего ожидать

Как и в предыдущих двух сезонах, группа богатых и эксцентричных людей отправится на роскошный курорт, чтобы забыть о будничных проблемах. Если первая часть была посвящена классовым неровностям и деньгам, а вторая – сексу и гендеру, третья серия будет исследовать смерть, религию и духовность. Автор шоу, Майк Уайт, отметил, что сериал имеет потенциал для того, чтобы стать "многослойным полотном", позволяя освещать различные проблемы.

Локации съемок

Съемки третьего сезона драмы "Белый лотос" будут проходить в Азии. Уайт выбрал Таиланд для исследования эзотерических тем. Съемки пройдут в разных локациях Таиланда, в частности в Бангкоке, Чиангмае и Самуи. Зрители увидят пляжи, джунгли, город и сельскую местность.

Кадр из сериала "Белый лотос" / HBO Max

Актерский состав

Относительно актерского состава, Дженнифер Кулидж да Джон Гриз вернуться в сериал не будут. Однако автор Майк Уайт не исключает возможности продолжить их сюжетную линию в будущем. Также, возможно, Эван Питерс появится в новом сезоне, хотя это остается только догадкой.

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Дата премьеры

Нас еще не проинформировали о точной дате выхода третьего сезона. Однако, если учесть график выхода предыдущих сезонов, мы можем ожидать релиз в начале 2024 года.

Кадр из сериала "Белый лотос" / HBO Max

Напомним, события 2 сезона "Белого лотоса" происходили на роскошном курорте, проходящем вдоль великолепного побережья Сицилии в Италии. Он вышел на HBO Max 31 октября 2022 года. На Rotten Tomatoes лента получила 93% от критиков и 73% от зрителей.

Где смотреть "Белый лотос" на украинском? Сериал с украинским дубляжем можно посмотреть на Megogo.

"Белый лотос" второй сезон: смотрите трейлер