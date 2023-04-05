Режиссер Грета Гервиг работает над фильмом "Барби" уже достаточно давно. В декабре 2016 года Эми Шумер изначально готовилась к главной роли, но позже отказалась от участия из-за "творческих разногласий".

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В январе 2019 года подтвердили, что Марго Робби сыграет главную роль культовой куклы Mattel, а в октябре 2021 года Райан Гослинг присоединился к актерскому составу в роли ее партнера, Кена.

С тех пор вокруг фильма было много тайн. Хочет Warner Bros. выпустила рекламные изображения персонажей Робби и Гослинга, реальный сюжет держался в секрете.

Однако, на состоявшейся 19 ноября 2022 года церемонии вручения премии губернаторов Академии режиссер Грета Гервиг намекнула на костюмы Кена, которые будет носить Райан Гослинг в фильме "Барби". В своем интервью для Variety, она заявила, что первая фотография Гослинга в джинсовом костюме, обнародованная в июне, является лишь одним из многих необычных образов, которые актер будет одевать в роли Кена.

Режиссер дополнил, что ранние изображения ярких костюмов Гослинга "даже не приближаются" ко всем, которые будут использоваться для создания образа персонажа в фильме. К тому же она сказала, что в ленте будет много "домов грез". "Это будет все, о чем вы когда-нибудь мечтали", – подчеркнула Гервиг.

Фильм "Барби" / Скриншот по трейлеру

Актерский состав

В фильме о Барби сыграют несколько известных актеров, в частности Марго Робби в роли Барби и Райан Гослинг в роли Кена. Также к актерскому составу присоединился Уилл Феррелл, сыграющий генерального директора Mattel. В своем интервью для журнала Wall Street Journal он рассказал: "Я очень заинтересован в своей роли генерального директора Mattel".

4 апреля 2023 года на официальной странице фильма в инстаграме было опубликовано множество персонажных постеров с актерами.

Актеры, сыграющие в фильме "Барби" / Warner Bros.

Сюжет фильма "Барби"

"Барби" еще не имеет официально подтвержденного сюжета, но много говорится о том, что он будет нестандартным и прикоснется к важным социальным темам. По словам Вилла Феррелла, сыграющего генерального директора Mattel, фильм неожидан и отличается от обычных идей о Барби.

Сообщалось, что версия фильма с Эми Шумером была бы сосредоточена на том, что Барби изгнали из идеального мира, в котором она живет, из-за того, что она недостаточно совершенна и нашла свой путь в реальной жизни.

Известно, что внимание на кастинге было уделено внутренней красоте, разнообразию и инклюзивности. Пробы включали людей разных форм, размеров и способностей, чтобы все они могли воспроизвести роли Барби и Кена.

Режиссер фильма Гервиг стремилась создать не только яркую картину, но и сообщить зрителям важные вещи, нашедшие воплощение в истории о приключениях Барби.

Кадр из фильма о Барби / Скриншот с трейлера

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Какими получились трейлеры

Первый тизер-трейлер к фильму Барби вышел 16 декабря 2022 года. 74-секундный клип начинается с того, что маленькие девочки играют с куклами в суровых условиях.

Издавна, от появления на свет первой девочки, на свет появились и куклы. Но куклы всегда непременно выглядели малышами, пока…

— слышно в ролике, как говорит рассказчик.

Любопытно. Впервые Барби появилась в 1959 году, когда Рут Хендлер, одна из основательниц компании по производству игрушек Mattel, была вдохновлена наблюдением за своей дочерью Барбарой, часами игравшей с бумажными куклами. И первая в мире Барби имела светлые волосы, голубые глаза и была одета в купальный костюм. Как сообщает Britannica, каждую секунду в мире продается две куклы Барби.

Затем камера показывает Робби, что высится над девушками в купальном костюме в черно-белую полоску, черном каблуке и белых очках. В страхе перед Барби девочки решили разбить своих куколок. Затем зрители мгновенно познакомятся с игривым и красочным миром Барби.

"Барби": смотрите первый тизер-трейлер

3 апреля 2023 выпустили второй тизер-трейлер. Этот ролик уже дает более пристальный взгляд на Барби Лэнд, когда Робби едет по улице в своем розовом кабриолете. Только через 17 часов после премьеры он собрал 5 миллионов просмотров!

"Барби": смотрите второй тизер-трейлер

Что известно о съемках и дате премьеры

Съемки фильма "Барби" начались в марте 2022 года в Лос-Анджелесе. В июне того же года папарацци заметили на съемочной площадке Марго Робби и Райана Гослинга, которые снимали сцены на Венис-Бич, ездя на роликах. В июле 2022 года съемки для некоторых актеров уже завершились.

На церемонии вручения Золотого глобуса 2023 Марго Робби поделилась впечатлениями от съемок "Барби", восхищаясь профессионализмом актерского состава и культурой съемочной группы: "Я не переставала смеяться. Съемки были полны хорошего настроения, танцев и музыки".

"Барби" выйдет в кино 21 июля 2023 года.