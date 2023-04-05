Это третья совместная работа культовой студии с режиссером-визионером Ари Астером после хороров "Реинкарнация" и "Солнцестояние". Как оценили картину первые зрители – читайте в материале 24 Канала.

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Первые отзывы на "Все страхи Бо" с Хоакином Фениксом

За неделю до события А24 и знаменитый кинотеатр Alamo Drafthouse Cinema анонсировали специальный показ режиссерской версии "Солнцестояние" и встречу с Ари Астером с серией Q&A. Каково же было удивление зрителей, когда на сцене их поздравлял Астер в компании Хоакина Феникса, вырвавшегося из съемок второго "Джокера" на несколько часов.

А обладательница премии Оскар и звезда "Круэллы" Эмма Стоун выступила модератором вечера. И, как оказалось, зрители первыми увидят фильм Астера и Феникса "Все страхи Бо", остающийся окутанным тайнами и даже изменивший несколько названий с целью конспирации.

Эмма Стоун / Студия А24

Как пишет издание Collider, режиссер, модератор Эмма Стоун и звезда фильма Хоакин Феникс попросили зрителей о главном: не раскрывать сюжетные линии "Бо", а лишь делиться своими эмоциями и общими мыслями. И первые зрители, среди которых было множество людей из мира кино и печати, наполнили твиттер своими мыслями о фильме.

Автор знаменитого подкаста The Epic Film Guys Эммануэль Нойзетт отметил блестящую роль для Хоакина Феникса, а также подумал, что "смотрит приквел к Джокеру". А критик Variety Кортни Ховард отметила, что фильм является "идеальным миксом хоррора и юмора. Отчасти это самый красивый экзистенциальный ужас, отчасти – самая черная комическая Одиссея, это невероятный столп художественного гения".

Писатель и один из руководителей Critic Choice Awards Джефф Нельсон назвал перформанс Хоакина Феникса "потусторонним", а сам фильм "эпическим приключением" и "эмоционально насыщенным и психологически увлекательным". Даже те первые зрители, которые считают фильм возможно трудным для восприятия и немного нишевым для широкого зрителя, отмечали его размах и уникальный киноопыт. Но увлечений публики об "эпическом масштабе" фильма оказалось гораздо больше, чем опасений, что зритель "не осилит" подобный фильм, если он не выйдет под известным брендом, как это произошло с "Джокером".

Реакции зрителей на фильм "Все страхи Бо" / Скриншоты из сообщений в твиттере

Кроме того, как сообщает New York Magazine, в кулуарах показа подтвердилось, что сразу после "Джокера 2" Хоакин Феникс готовится к съемкам нового фильма с Астером. Подробности хранятся в не меньшем секрете, чем сюжетные коллизии "Всех страхов Бо", которого "не под запись" студия А24 сравнивает не столько с предыдущими фильмами Астера, сколько с "Джокером, развернутым сверху вниз" и, частично с "Шоу Трумана", "Большой рыбой", и даже "Бойцовым клубом", чтобы это не означало.

Хоакин Феникс с Ари Астером / Студия А24

О чем рассказывает фильм

Официальный синопсис фильма остается лаконичным: "Ибо пройдет свой путь от начала до конца. А возможно и наоборот – от конца до начала, где его ждет источник всего. Ведь, как известно, все, чего вы хотите, находится по ту сторону страха…" ".

Премьера сатирически-приключенческого хоррора-триллера "Все страхи Бо" с Хоакином Фениксом в главной роли запланирована в украинских кинотеатрах уже с 27 апреля 2023 года.

"Все страхи Бо": смотрите украинский локализованный трейлер