Сериал создан по мотивам романа Б. Б. Истона "44 главы о 4 мужчинах". В главных ролях сыграли Сара Шахи, Майк Вогел и Адам Демос.

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Netflix закрыл эротический сериал "Секс/Жизнь"

Второй сезон завершился историей, когда Билли воссоединилась со своим бывшим Брэдом и вышла замуж на пляже. Однако шоураннер Стейси Ракейсер сказала The Hollywood Reporter, что не считает последний эпизод концом сериала.

Согласно данным Netflix, второй сезон сериала "Секс/жизнь" набрал 126,8 миллиона часов просмотров во всем мире.

"Секс/Жизнь" – история о женщине по имени Билли, которая вспоминает свою прошлую жизнь, когда была свободной и сексуальной, и думает о том, хватает ли этого в ее нынешней жизни. Она живет в Нью-Йорке со своим мужем и двумя детьми, и хотя брак должен приносить счастье, Билли не может перестать думать о своих прошлых соблазнах. Один из ключевых аспектов сериала – его откровенность и прямота в показе сексуальных сцен.

Решение о закрытии было принято через пять недель после того, как дебютировал второй сезон шоу (состоящий из шести эпизодов по сравнению с восемью в первом сезоне) и через три недели после того, как звезда Сара Шахи подписалась на главную роль в судебной драме "Суд" в следующем сезоне на канале ABC. К тому же Сара Шахи недавно заявила, что больше не хочет работать с Netflix из-за плохих условий труда.

"Секс/Жизнь": смотрите трейлер сериала

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