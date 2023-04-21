Абрагам потрапив у секс-скандал: актор перепросив за свою поведінку, але назвав її "жартом"

Фарід Мюррей Абрагам, якого звільнили зі серіалу "Містичний квест" після звинувачень у секс-домаганнях, попросив вибачення. Однак зірка заперечує, що його поведінка була чимось більшим, аніж "жарти".

У четвер, 20 квітня, Фарід Мюррей Абрахам сказав The Hollywood Reporter, що "не збирався нікого ображати, а жартував". За його словами, це засмутило колег, в результаті чого він "втратив хорошу роботу з чудовими людьми".

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Фарід Мюррей Абрагам перепросив за свою поведінку

"Це щире і глибоке вибачення", – сказала зірка "Білого лотоса". – Хоча я ніколи не збирався нікого образити, я розповідав анекдоти, не більше, але засмутив деяких своїх колег і в результаті втратив хорошу роботу із чудовими людьми".

Я обдумав свій досвід, я сподіваюся, що вони вибачать мені,

– доповнив він.

У понеділок Rolling Stone повідомив, що звільнення номінанта на премію "Еммі" та зірки "Батьківщини" напередодні третього сезону "Містичного квесту" став результатом скарг на поведінку Абрагама на знімальному майданчику за участю колег-жінок. Імовірно, актора попередили й наказали триматися якомога далі від кількох актрис, але після другого інциденту, про який стало відомо співавтору серіалу та зірці Робу МакЕлхенні, його звільнили.

У заяві Lionsgate Television заявили THR, що вони "серйозно ставляться до звинувачень у неправомірних діях та ретельно розслідують їх". Там також зазначається, що "відповідно до корпоративної політики, ми не обговорюємо наші кадрові дії".

Після звільнення з комедійного серіалу Apple TV+, Абрахам з’явився ще у двох інших шоу – другому сезоні "Білого лотоса" та третій серії серіалу "Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо". Проте, незрозуміло, коли були зняли епізоди за його участю — до чи після скандалу.

Відзначимо, що HBO вже узялося до зйомок третього сезону "Білого лотоса", і поки що невідомо, чи повторить свою роль Абрагам.

Фарід Мюррей Абрагам у серіалі "Білий лотос" / HBO