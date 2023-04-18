Актора "Білого лотоса" звинувачують у сексуальних домаганнях

У серіалі він грав одну з центральних ролей протягом перших двох сезонів. ЗМІ повідомляють, що після першого звинувачення акторові заборонили наближатися до деяких актрис, однак друга подібна ситуація призвела до його звільнення.

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Кіностудія Lionsgate не коментувала питання, пов’язані з кадровими перестановками. Після звільнення з комедійного серіалу Apple, Абрахам з’явився ще у двох інших шоу – другому сезоні "Білого лотоса" та третій серії серіалу "Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо". Проте, незрозуміло, коли були зняли епізоди за його участю — до чи після скандалу.

У популярному серіалі "Білий лотос" Фарід Мюррей Абрагам зіграв роль Берта Ді Грассо, батька Домініка (Майкла Імперіолі). "Білий лотос" – це гостра соціальна сатира, яка зображає історії різних співробітників та гостей ексклюзивного курорту упродовж одного тижня. Спершу здається, що кожен герой – ідеальний, але це не так. У кожному епізоді серіалу життя персонажів сильно змінюються, їхні таємниці розкривають з кожним днем.

Нагадаємо, HBO розпочав зйомки третього сезону драматичного проєкту "Білий лотос". Наразі невідомо, чи Фарід Мюррей Абрагам повернеться до своєї ролі.

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