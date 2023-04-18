В сериале он играл одну из центральных ролей в первые два сезона. СМИ сообщают, что после первого обвинения актеру запретили приближаться к некоторым актрисам, однако вторая подобная ситуация привела к его увольнению.

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Актера "Белого лотоса" обвиняют в сексуальных домогательствах

Киностудия Lionsgate не комментировала вопросы, связанные с кадровыми перестановками. После освобождения из комедийного сериала Apple Абрахам появился еще в двух других шоу – втором сезоне "Белого лотоса" и третьей серии сериала "Кабинет курьезов Гильермо дель Торо". Однако непонятно, когда были сняты эпизоды с его участием — до или после скандала.

В популярном сериале "Белый лотос" Фарид Мюррей Абрагам сыграл роль Берта Ди Грассо, отца Доминика (Майкла Империоли). "Белый лотос" – это острая социальная сатира, изображающая истории разных сотрудников и гостей эксклюзивного курорта в течение одной недели. Сначала кажется, что каждый герой – идеален, но это не так. В каждом эпизоде сериала жизни персонажей сильно изменяются, их тайны раскрывают с каждым днем.

Напомним, HBO приступил к съемкам третьего сезона драматического проекта "Белый лотос". Пока неизвестно, вернется ли Фарид Мюррей Абрагам к своей роли.

"Белый лотос" второй сезон: смотрите трейлер