Новые расследования от Mediapart обнаружили, что 74-летний актер обвиняется в сексуальных домогательствах до 13 женщин. Речь идет о тех, которые работали с ним на съемках 11 разных фильмов с 2004 по 2022 год.

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Жерара Депардье обвинили в притязаниях к 13 женщинам

По свидетельствам опрошенных женщин, Депардье публично добивался актрис, гримерок и персонала, распускал руки, пытаясь залезть под их белье или платье, а также предлагал пойти с ним в раздевалку. Когда женщины отказывались, он реагировал агрессивно.

Прокуратура Парижа ответила на запрос издания Variety и сообщила, что ни одна из 13 женщин не обратилась в суд по Депардье. Однако, по данным Mediapart, одна из актрис уже обратилась к правосудию, чтобы "передать свою историю".

Правовое представительство Депардье Cabinet Temime опровергает все обвинения и заявляет, что актер "не намерен рассматривать статью", поскольку она "содержит очень разнообразные темы, включая субъективные оценки и моральные суждения".

Напомним, в 2018 году Жерара Депардье уже подозревали в сексуальных притязаниях. Причиной расследования стали обвинения молодой актрисы, имя которой не разглашают. 22-летняя девушка, которая работает актрисой и танцовщицей, заявляла, что сначала 7 августа, а затем 13 августа 2018 французский актер изнасиловал ее и сексуально добивался, когда она пришла к нему на неформальную репетицию театральной постановки. Произошло это в парижской квартире Жерара.

Тогда актер свою вину не признавал, а после допросов и показаний дело было закрыто летом 2019 года.