Абрагам попал в секс-скандал: актер извинился за свое поведение, но назвал его "шуткой"

Фарид Мюррей Абрагам, которого уволили из сериала "Мистический квест" после обвинений в секс-притязаниях, принес извинения. Однако звезда отрицает, что его поведение было чем-то большим, чем "шутки".

В четверг, 20 апреля, Фарид Мюррей Абрахам сказал The Hollywood Reporter, что "не собирался никого оскорблять, а шутил". По его словам, это огорчило коллег, в результате чего он "потерял хорошую работу с отличными людьми".

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Фарид Мюррей Абрагам извинился за свое поведение

"Это искреннее и глубокое извинение", – сказала звезда "Белого лотоса". – Хотя я никогда не собирался никого обидеть, я рассказывал анекдоты, не больше, но огорчил некоторых своих коллег и в результате потерял хорошую работу с замечательными людьми».

Я обдумал свой опыт, я надеюсь, что они простят меня,

– дополнил он.

В понедельник Rolling Stone сообщил, что увольнение номинанта на премию "Эмми" и звезды "Батькивщины" в преддверии третьего сезона "Мистичного квеста" стало результатом жалоб на поведение Абрагама на съемочной площадке с участием коллег-женщин. Вероятно, актера предупредили и приказали держаться подальше от нескольких актрис, но после второго инцидента, о котором стало известно соавтору сериала и звезде Робу МакЭлхенни, его уволили.

В заявлении Lionsgate Television заявили THR, что "серьезно относятся к обвинениям в неправомерных действиях и тщательно расследуют их". Там также отмечается, что "в соответствии с корпоративной политикой мы не обсуждаем наши кадровые действия".

После увольнения из комедийного сериала Apple TV+, Абрахам появился еще в двух других шоу – втором сезоне "Белого лотоса" и третьей серии сериала "Кабинет курьезов Гильермо дель Торо". Однако непонятно, когда были сняты эпизоды с его участием — до или после скандала.

Отметим, что HBO уже приступило к съемкам третьего сезона "Белого лотоса", и пока неизвестно, повторит ли свою роль Абрагам.

Фарид Мюррей Абрагам в сериале "Белый лотос" / HBO