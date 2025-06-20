Гостра комедія, натхненна реальним пограбуванням: чому варто подивитися фільм "Два до одного"

Історії про афери завжди приваблюють, але ще більше захоплює, коли вони засновані на реальних подіях. Кримінальна комедія "Два до одного" саме про це – вона розповідає про гроші, які не мали значення, і людей, які вирішили надати їм сенсу.

Стрічка із Сандрою Гюллер в головній ролі виходить в український прокат 26 червня. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, чому її точно варто подивитись.

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Неймовірна, але реальна історія

Сюжет стрічки натхненний реальними подіями початку 90-х в місті Гальберштадт, де троє друзів знайшли у покинутій шахті мішки з грошима НДР. Валюта, яка от-от мала зникнути з обігу, перетворилася для них на квиток до легкого збагачення. За курсом два до одного (власне, до чого і відсилає назва фільму) вони запускають шалений план, що невдовзі затягне в себе все містечко.

Історія, яку важко вигадати, але легко уявити, особливо в часи політичних зрушень і тотальної невизначеності.

В головній ролі – зірка європейського кіно

Сандра Гюллер, відома глядачам за фільмами "Анатомії падіння" і "Зони інтересу", володарка престижних європейських кінонагород і номінантка на Оскар, з'являється в новому амплуа. Партнером Гюллер виступає не менш харизматичний Макс Рімельт, відомий за "Берлінським синдромом" і "Sense8".

"Два до одного": дивіться онлайн трейлер фільму

Інтелектуальна літня комедія

Режисерка фільму Натія Брункгорст описує свою стрічку як "поєднання легкої літньої історії, комедії та фільму-пограбування".

Це не просто розвага, а тонке висміювання жадібності, системної абсурдності та зламу епох. Тут є й ностальгія за 90-ми, і влучна сатира, і безтурботний настрій.

Фестивальний бекграунд

Після світової прем'єри на Мюнхенському кінофестивалі стрічку відібрали до програм Чиказького МКФ та українського фестивалю "Нове німецьке кіно". Авторитетне видання Screen International називає її "комедією з душею", а Zeit вважає "чудовою авантюрною комедією" про "пограбування, яке могло статися лише в Німеччині".

Історичний контекст, близький і українцям

Літо 1990 року, падіння Берлінського муру, переддень об'єднання країни – це не просто фон для сюжету, а жива атмосфера, яка робить фільм глибшим і значущим. На тлі політичних трансформацій розгортається людська драма, наповнена спокусами, виборами та наслідками. Дуже знайома ситуація і для України 1990-х років.

До речі, дивіться, як виглядає акторка, яка зіграла Джинні у серіалі "Джинні та Джорджія" – за посиланням.