Острая комедия, вдохновленная реальным ограблением: почему стоит посмотреть фильм "Два к одному"

Истории об аферах всегда привлекают, но еще больше захватывает, когда они основаны на реальных событиях. Криминальная комедия "Два к одному" именно об этом – она рассказывает о деньгах, которые не имели значения, и людях, которые решили придать им смысл.

Лента с Сандрой Гюллер в главной роли выходит в украинский прокат 26 июня. В материале Кино 24 рассказываем, почему ее точно стоит посмотреть.

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Невероятная, но реальная история

Сюжет ленты вдохновлен реальными событиями начала 90-х в городе Гальберштадт, где трое друзей нашли в заброшенной шахте мешки с деньгами ГДР. Валюта, которая вот-вот должна была исчезнуть из обращения, превратилась для них в билет к легкому обогащению. По курсу два к одному (собственно, к чему и отсылает название фильма) они запускают безумный план, что вскоре затянет в себя весь городок.

История, которую трудно придумать, но легко представить, особенно во времена политических сдвигов и тотальной неопределенности.

В главной роли – звезда европейского кино

Сандра Гюллер, известная зрителям по фильмам "Анатомии падения" и "Зоны интереса", обладательница престижных европейских кинонаград и номинантка на Оскар, появляется в новом амплуа. Партнером Гюллер выступает не менее харизматичный Макс Римельт, известный по "Берлинскому синдрому" и "Sense8".

"Два к одному": смотрите онлайн трейлер фильма

Интеллектуальная летняя комедия

Режиссер фильма Натия Брункгорст описывает свою ленту как "сочетание легкой летней истории, комедии и фильма-ограбления".

Это не просто развлечение, а тонкое высмеивание жадности, системной абсурдности и излома эпох. Здесь есть и ностальгия по 90-м, и точная сатира, и беззаботное настроение.

Фестивальный бэкграунд

После мировой премьеры на Мюнхенском кинофестивале ленту отобрали в программы Чикагского МКФ и украинского фестиваля "Новое немецкое кино". Авторитетное издание Screen International называет ее "комедией с душой", а Zeit считает "замечательной авантюрной комедией" о "ограблении, которое могло произойти только в Германии".

Исторический контекст, близок и украинцам

Лето 1990 года, падение Берлинской стены, канун объединения страны – это не просто фон для сюжета, а живая атмосфера, которая делает фильм более глубоким и значимым. На фоне политических трансформаций разворачивается человеческая драма, наполненная соблазнами, выборами и последствиями. Очень знакомая ситуация и для Украины 1990-х годов.

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