В материале Кино 24 мы рассказываем, кто из украинских актеров сыграл в "Раша гудбай".

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Кто из украинских актеров сыграл в фильме "Раша гудбай"

Екатерина Варченко сыграла главную роль в фильме "Раша гудбай". Она воплотила роль Риты, которая является звездой местного телевидения во временно оккупированной Горловке. Однако однажды после начала большой войны в Украине Рита вынуждена бежать и она думает, что села на транспорт, который завезет ее в Россию. Внезапно она оказывается на западе Украины, в Ужгороде. И с этого момента ее жизнь начинает кардинально меняться.

К слову, Екатерина получила немало хейта после премьеры ленты. Зрителей возмутил фрагмент комедии, в котором героиня из Горловки, которую играет Екатерина, находясь в Ужгороде, приказывает своему сыну говорить всем, что они из Мариуполя и прятались на Азовстали.

Екатерина ответила своим хейтерам и отметила, что каждый имеет право на свое мнение. Однако она уверена, что в этом фильме каждому что-то может откликнуться. Актриса сказала, что всех уважает и никого не осуждает, но есть вещи, которые ее оскорбляют.

Также в поддержку актрисы высказался ее муж, который сейчас является действующим военнослужащим. Анатоль фон Филандра, который защищает Украину в Нацгвардии, отметил, что сейчас он на передовой, но писать такие вещи и оскорблять его семью он не позволит никому.

В ленте также сыграли:

Андрей Исаенко,

Алексей Нагрудный,

Анна Буткевич,

Слава Красовская,

Екатерина Файн и другие.

Зрители совершенно по-разному отзываются о ленте. Если же вас возмутил фильм "Раша гудбай", узнайте, что посмотреть, чтобы узнать правду о войне в Украине – по ссылке.