На мальовничих київських локаціях, що нагадують одеські лимани з безкрайнім горизонтом, розпочалися зйомки романтичної комедії "Голос серця". Стрічка обіцяє змусити глядачів і сміятися, і закохуватися, і навіть трохи плакати.

Робота над проєктом почалася ще наприкінці 2021 року, але була призупинена через повномасштабну війну. У 2025-му творча команда повернулася до зйомок. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет, акторський склад та акторів стрічки.

В Україні триває зйомка нової романтичної комедії: хто зіграє головні ролі?

Знімальний процес триває з початку серпня, а кінотеатральний реліз запланований на осінь-зиму 2026 року».

Одну з головних ролей у фільмі виконує співачка Аліна Гросу. Вона грає Ліну Стар – харизматичну артистку і продюсерку талант-шоу "Мега голос", чия історія тісно пов'язана з головним героєм. За словами Аліни, ця роль для неї дуже особлива.

Мені подобається ця героїня своєю багатогранністю. Вона змінюється, проходить шлях від закритої, недосяжної зірки до жінки, яка знову довіряє любові та своїм почуттям. Сподіваюсь, глядачі побачать у ній живу людину, навіть у її слабкі моменти,

– каже Гросу.

У стрічці також знімаються Артур Логай, Олексій Нагрудний, Клавдія Дрозд та Аріна Трегуб. Режисерка – Аліна Чеботарьова.



Актори фільму "Голос серця" / Фото Пресслужба

Про що сюжет фільму "Голос серця"?

Сюжет розповідає про ветерана війни Жеку із провінційного містечка, який дізнається, що має 8-річну доньку. Він вирушає до столиці України, щоб стати частиною її життя, і випадково потрапляє на кастинг вокального шоу. Там він зустріне нові виклики, шанс на примирення з минулим і несподівану любов.

"Голос серця" – це не просто фільм, а відверта розмова про любов, другий шанс в житті та силу музики.