На живописных киевских локациях, напоминающих одесские лиманы с бескрайним горизонтом, начались съемки романтической комедии "Голос сердца". Лента обещает заставить зрителей и смеяться, и влюбляться, и даже немного плакать.

Работа над проектом началась еще в конце 2021 года, но была приостановлена из-за полномасштабной войны. В 2025-м творческая команда вернулась к съемкам. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете, актерском составе и актерах ленты.

В Украине продолжаются съемки новой романтической комедии: кто сыграет главные роли?

Съемочный процесс длится с начала августа, а кинотеатральный релиз запланирован на осень-зиму 2026 года".

Одну из главных ролей в фильме исполняет певица Алина Гросу. Она играет Лину Стар – харизматичную артистку и продюсера талант-шоу "Мега голос", чья история тесно связана с главным героем. По словам Алины, эта роль для нее очень особенная.

Мне нравится эта героиня своей многогранностью. Она меняется, проходит путь от закрытой, недосягаемой звезды до женщины, которая снова доверяет любви и своим чувствам. Надеюсь, зрители увидят в ней живого человека, даже в ее слабые моменты,

– говорит Гросу.

В ленте также снимаются Артур Логай, Алексей Нагрудный, Клавдия Дрозд и Арина Трегуб. Режиссер – Алина Чеботарева.



О чем сюжет фильма "Голос сердца"?

Сюжет рассказывает о ветеране войны Жеке из провинциального городка, который узнает, что имеет 8-летнюю дочь. Он отправляется в столицу Украины, чтобы стать частью ее жизни, и случайно попадает на кастинг вокального шоу. Там он встретит новые вызовы, шанс на примирение с прошлым и неожиданную любовь.

"Голос сердца" – это не просто фильм, а откровенный разговор о любви, второй шанс в жизни и силу музыки.