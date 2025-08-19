19 серпня 2025 року відбулася цифрова прем'єра фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата". Відомо, що прем'єра стрічки у кіно відбулася 15 травня, а вже сьогодні довгоочікуваний бойовик можна побачити онлайн.

У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет та чесні відгуки перших глядачів. До речі, раніше ми збирали 3 блискучі бойовики з високими рейтингами, від яких волосся стає дибки – за посиланням.

Що відомо про новий бойовик "Місія неможлива: Фінальна розплата"?

Хоча офіційна прем'єра фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата" мала відбутися онлайн 19 серпня, однак за два дні до цифрового релізу стрічку злили у мережі.

З усім тим, уже сьогодні фільм можна подивитися на офіційних платформах, а не на піратських сайтах. Раніше бойовик можна було переглянути у кінотеатрах. Тож вже на сьогодні у мережі є чимало чесних відгуків від глядачів. Ба більше, цей фільм зібрав доволі високі рейтинги від фанатів якісних бойових бойовиків.

"Місія неможлива: Фінальна розплата": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету Ітан Гант. Він є агентом секретної служби та на нього очікує нове ризиковане завдання. Річ у тім, що один впливовий злочинець вирішує заволодіти штучним інтелектом, який здатен контролювати цілий світ. Виглядає, що його неможливо зупинити, адже він цілеспрямовано крокує до бажаного результату. Але саме в таких випадках за справу береться Ітан та його команда. Можливо, ця місія стане для них фатальною?

Глядачі уже діляться своїми відгуками у мережі. Ось, що вони пишуть:

"Масштабне кіно, але кінцівка не виправдовує назву про "фінальну розплату". Найдовший хронометраж франшизи, хоча інколи й "буксує", але дозволяє створити дійсно дуже напружений фінал в трьох різних локаціях одночасно. Фінти Круза досі вражають. Підводна пригода – також вау."

"Остання дійсно класна місія, яку хочеться передивлятися і в якої був крутий екшн і класні сцени це 6 частина. А ця, десь така сама, як і 7 частина на 6."

"Не схоже на фінальну розплату… Екшн сцени з Томом Крузом все ще вражають і тримають в напрузі до фінальних титрів, але забагато тексту і не до кінця допрацьовані бойові фрагменти фільму, не дозволяють мені поставити найвищу оцінку. Not as good as it could be."

"Неймовірні трюки, що робив, як завжди, сам Том Круз, багато відсилань на попередні частини, гарний екшн, дії якого відбуваються і в Африці й в Арктиці, і в повітрі та під водою."

"Сумний фінал. Але чудове завершення цієї саги фільмів."

Головні ролі у стрічці втілили: Том Круз, Саймон Пегг, Гейлі Етвел, Ванесса Кірбі, Ханна Веддінґгем, Індіра Варма, Пом Клементьєфф, Нік Офферман, Голт МакКеллані та інші.