Історії мотивації, дружби й пригод: якими були зйомки фільму про бійців міжнародного легіону ГУР

Документальний фільм "Одного літа в Україні" про бійців міжнародного легіону ГУР вийде у прокат вже 30 січня наступного року. У стрічці показано історії бійців з різним досвідом, про їхнє взаєморозуміння та пригоди поза боями.

Про це 24 Каналу розповів продюсер Андрій Котляр, зауваживши, що при зйомках були й певні труднощі. Команда фільму також активно працює, аби стрічку змогли переглянути онлайн й закордонні глядачі. Водночас прибуток з прокату команда передасть на потреби військових.

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Про зйомки фільму

За словами продюсера, у фільмі розповідаються історії бійців зі всього світу та їхню службу у міжнародному легіоні ГУР. Кожен з них має різний досвід, а головними героями є троє добровольців з США.

Це про людей, яким важливо бути тут, захищати Україну. Вони вважають, що це правильно бути на стороні добра,

– зауважив він.

Складність зйомок полягала у тому, що в багатьох локаціях були люди, яких не можна було фільмувати через безпекові заходи. Попередньо герої фільми давали згоду на зйомки, локації ж для фільму команда підбирала спеціальні, ті, які не завдали б шкоди військовим.

Фільм показує літню кампанію 2024 року, за ці місяці міжнародний легіон ГУР брав участь у кількох військових операціях. Мовиться про бої на півночі України.

Тренування та пошук спільної мови бійців є наскрізним каменем лінії фільму. Саме через становлення братерства ми розповідаємо історії мотивації, дружби та навіть пригод в Україні, які не пов'язані з бойовими діями,

– зазначив Котляр.

Усі кошти з прибутку кінооб'єднання Вавилонʼ13 передасть на потреби міжнародного легіону ГУР. Глядач матиме можливість переглянути в кінотеатрі цікаву стрічку та задонатити.

Команда фільму зараз активно працює, щоб показати стрічку на найбільших міжнародних стрімінгах, щоб люди з США та Європи могли переглянути фільм онлайн.

Продюсер наголосив, що війна Росії проти України повинна бути в порядку денному за кордоном, культурний контекст є дуже важливим.