Проте ця історія виходить за рамки однієї особистості, розкриваючи механізми, що створили й підтримують авторитарний режим у Росії, та вплив цих процесів на суспільство. У мережі вийшов трейлер стрічки "Смерть Путіна".

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Що відомо про фільм "Смерть Путіна"

Кінострічка створена польським продакшеном під керівництвом Патрика Веґи, відомого у Польщі та за її межами режисера. Його роботи збирають мільйони глядачів у кінотеатрах та на стримінгових платформах, таких як Netflix, Amazon і HBO.

У новій стрічці Патрик Веґа продовжує застосовувати свій унікальний стиль, поєднуючи гостросюжетний наратив із філософськими роздумами, що змушують глядачів замислитися над важливими соціальними та політичними проблемами.

Історія показує, що імперії руйнуються зсередини, коли громадяни перестають вірити у свого абсолютного правителя. Сподіваюся, цей фільм дасть українським глядачам надію і віру в те, що вони скоро переможуть Росію,

– ділиться Патрик Веґа.

"Смерть Путіна": дивіться онлайн трейлер фільму

Одним із найбільших технічних досягнень фільму стала інтеграція технології Deep Fake, яка забезпечила максимальну візуальну правдивість. Крім того, режисеру вдалося отримати інсайдерську інформацію від психіатра, який колись працював із російським диктатором. Цей аспект дозволив показати іншу сторону головного персонажа – не лише тирана, а й слабку, налякану людину.

Робота над цим фільмом була справжнім викликом. Відсутність доступу до реальних матеріалів про життя Путіна змусила нас шукати інноваційні підходи. Ми залучили експертів з військової справи, квантової механіки та архітектури. Зокрема, я консультувався з генералом НАТО, який командував військами в Іраку та Афганістані,

– розповідає режисер.

Політичний трилер досліджує невідомі факти та приховані аспекти російської політики, які ретельно приховувалися від світової громадськості. Саме тому "Смерть Путіна" – це не лише художній витвір, а й соціальний маніфест, що доводить: правда завжди проривається крізь пропаганду.