Цей день настав: фільм про "Океан Ельзи" вийшов у прокат по всій Україні
- Фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" вийшов у прокат в Україні 6 листопада в понад 150 кінотеатрах.
- Усі доходи від показів за 6 та 7 листопада підуть на реабілітацію українських захисників у львівському центрі UNBROKEN.
В Україні з нетерпінням чекали на вихід документального біографічного фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". І нарешті цей день настав.
Всеукраїнський прокат стрічки стартував 6 листопада. Фільм про відомий рок-гурт можна буде переглянути у більше як 150 кінотеатрах по всій країні, передає 24 Канал з посиланням на офіційну сторінку okeanelzy_movie.
Придбати квитки вже можна у мережах "Планета Кіно", MULTIPLEX, кінотеатрі KINOMAN, Wizoria "Сінема Сіті" та "Жовтень".
"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": дивіться трейлер онлайн
Ціни коливаються від 150 до 300 гривень, залежно від міста та кінозалу.
Де можна подивитись фільм про "Океан Ельзи" і вартість квитків / Скриншоти з мережі
Тут важливо зауважити, що прибуток з усіх сеансів "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" за 6 та 7 листопада передадуть на реабілітацію українських захисників, які проходять лікування у львівському центрі UNBROKEN.
Усі зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю витратних матеріалів для VAC-терапії – технології, що допомагає рятувати тяжкопоранених від ампутацій, прискорює загоєння ран і зменшує ризик інфекцій,
– повідомили в інстаграмі ОЕ.
Що відомо про фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"?
- У стрічці розповідають 30-річну історію одного з найпопулярніших гуртів незалежної України. Глядачі на великих екранах побачать щиру історію без прикрас – про те, як усе починалося, які труднощі переживали музиканти і як вони досягли того, що мають зараз.
- Режисером фільму став Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк, а сценаристом – Вадим Переверзєв. Виробництвом кіно про ОЕ займалася студія KNIFE! Films, відома за фільмом "Яремчук: Незрівнянний світ краси".
- Стрічку "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" знімали півтора року. Вона поєднала у собі унікальні архіви ОЕ, невідомі факти про гурт та щирі спогади тих, хто творив і розвивав його.
- Після допрем'єрних показів, що відбулися в Києві та Львові, глядачі зізнавалися: "Океан Ельзи" для них відкрився по-новому завдяки цьому фільму.