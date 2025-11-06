Цей день настав: фільм про "Океан Ельзи" вийшов у прокат по всій Україні

В Україні з нетерпінням чекали на вихід документального біографічного фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". І нарешті цей день настав.

Всеукраїнський прокат стрічки стартував 6 листопада. Фільм про відомий рок-гурт можна буде переглянути у більше як 150 кінотеатрах по всій країні, передає 24 Канал з посиланням на офіційну сторінку okeanelzy_movie.

Придбати квитки вже можна у мережах "Планета Кіно", MULTIPLEX, кінотеатрі KINOMAN, Wizoria "Сінема Сіті" та "Жовтень".

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": дивіться трейлер онлайн

Ціни коливаються від 150 до 300 гривень, залежно від міста та кінозалу.

Де можна подивитись фільм про "Океан Ельзи" і вартість квитків / Скриншоти з мережі

Тут важливо зауважити, що прибуток з усіх сеансів "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" за 6 та 7 листопада передадуть на реабілітацію українських захисників, які проходять лікування у львівському центрі UNBROKEN.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю витратних матеріалів для VAC-терапії – технології, що допомагає рятувати тяжкопоранених від ампутацій, прискорює загоєння ран і зменшує ризик інфекцій,

– повідомили в інстаграмі ОЕ.

Що відомо про фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"?