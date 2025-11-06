Этот день настал: фильм об "Океане Эльзы" вышел в прокат по всей Украине

В Украине с нетерпением ждали выхода документального биографического фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма". И наконец этот день настал.

Всеукраинский прокат ленты стартовал 6 ноября. Фильм об известной рок-группе можно будет посмотреть в более чем 150 кинотеатрах по всей стране, передает 24 Канал со ссылкой на официальную страницу okeanelzy_movie.

Купить билеты уже можно в сетях "Планета Кино", MULTIPLEX, кинотеатре KINOMAN, Wizoria "Синема Сити" и "Жовтень".

Цены колеблются от 150 до 300 гривен, в зависимости от города и кинозала.

Где можно посмотреть фильм об "Океане Эльзы" и стоимость билетов / Скриншоты из сети

Здесь важно заметить, что прибыль со всех сеансов "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" за 6 и 7 ноября передадут на реабилитацию украинских защитников, которые проходят лечение во львовском центре UNBROKEN.

Все собранные средства будут направлены на закупку расходных материалов для VAC-терапии – технологии, что помогает спасать тяжелораненых от ампутаций, ускоряет заживление ран и уменьшает риск инфекций,

– сообщили в инстаграме ОЕ.

Что известно о фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"?