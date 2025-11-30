Його можна подивитися на Netflix: фільм про Назарія Яремчука, від якого в захваті українці

30 листопада легендарному українському артисту Назарію Яремчуку виповнилося б 74 роки. Він був тією людиною, яка бачила красу там, де інші бачили буденність. Яремчук залишив нам неоціненний спадок, однак міг залишити ще більше, якби його життя не обірвала страшна хвороба.

У червні 2024 року в кінотеатрах відбулася прем'єра документальної стрічки "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Лише за три тижні прокату вона стала найкасовішим документальним українським фільмом, зібравши рекордні 9,9 мільйона гривень. 24 Канал розповість, що показали у фільмі та чому він викликав такий ажіотаж у суспільстві.

