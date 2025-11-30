Его можно посмотреть на Netflix: фильм о Назарии Яремчуке, от которого в восторге украинцы

30 ноября легендарному украинскому артисту Назарию Яремчуку исполнилось бы 74 года. Он был тем человеком, который видел красоту там, где другие видели обыденность. Яремчук оставил нам неоценимое наследие, однако мог оставить еще больше, если бы его жизнь не оборвала страшная болезнь.

В июне 2024 года в кинотеатрах состоялась премьера документальной ленты "Яремчук: Несравненный мир красоты". Всего за три недели проката она стала самым кассовым документальным украинским фильмом, собрав рекордные 9,9 миллиона гривен. 24 Канал расскажет, что показали в фильме и почему он вызвал такой ажиотаж в обществе.

Тоже интересно Новые украинские фильмы 2025, на которые стоит выделить время