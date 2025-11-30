Его можно посмотреть на Netflix: фильм о Назарии Яремчуке, от которого в восторге украинцы

30 ноября легендарному украинскому артисту Назарию Яремчуку исполнилось бы 74 года. Он был тем человеком, который видел красоту там, где другие видели обыденность. Яремчук оставил нам неоценимое наследие, однако мог оставить еще больше, если бы его жизнь не оборвала страшная болезнь.
В июне 2024 года в кинотеатрах состоялась премьера документальной ленты "Яремчук: Несравненный мир красоты". Всего за три недели проката она стала самым кассовым документальным украинским фильмом, собрав рекордные 9,9 миллиона гривен. 24 Канал расскажет, что показали в фильме и почему он вызвал такой ажиотаж в обществе.
Фильм о Назарии Яремчуке
Песни Яремчука никогда не теряют актуальности, поэтому лента об авторе вызвала интерес в обществе. Украинцы стремились ближе познакомиться с исполнителем, заглянуть в его внутренний мир. И создателям фильма удалось это сделать, ведь они показали личные видео, фотоальбомы, дневники легенды.
В фильме слышим воспоминания родных и коллег о Назарии, уникальные семейные кадры. Яремчук – это бесспорно несравненный мир красоты нашей страны, который заслуживает уважения и признания. Поэтому если вы еще до сих пор не посмотрели фильм – это можно сделать онлайн на стриминговой платформе Netflix.
"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите онлайн трейлер фильма
Почему умер Назарий Яремчук?
- У артиста диагностировали рак желудка. Родные рассказывали, что болезнь начала активно развиваться после того, как Яремчук побывал в зоне отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС.
- Туда Назарий ездил с выступлениями перед ликвидаторами катастрофы, поскольку искренне был убежден, что это – его долг.
- Однажды Яремчук привез домой сценический наряд, который имел критический уровень радиационного загрязнения.
- Страшный диагноз не заставил артиста отказаться от концертной деятельности. Яремчук продолжил гастролировать.
- Последнее выступление Назария было в Киеве, на Певческом поле. Тогда за кулисами артист лег на несколько стульев, чтобы собраться с силами. Никто и не догадывался, что видит его в последний раз.
- Последние дни жизни Назарий провел в больнице с невыносимыми болями. После смерти на руках у него остались следы от собственных зубов и ногтей – так он сжимал кулаки до крови, чтобы хоть немного утолить боль. От обезболивающих Яремчук категорически отказывался.
- 30 июня 1995 года Назарий Яремчук умер. Его похоронили на центральном кладбище в Черновцах.