В июне 2024 года в кинотеатрах состоялась премьера документальной ленты "Яремчук: Несравненный мир красоты". Всего за три недели проката она стала самым кассовым документальным украинским фильмом, собрав рекордные 9,9 миллиона гривен. 24 Канал расскажет, что показали в фильме и почему он вызвал такой ажиотаж в обществе.
Фильм о Назарии Яремчуке
Песни Яремчука никогда не теряют актуальности, поэтому лента об авторе вызвала интерес в обществе. Украинцы стремились ближе познакомиться с исполнителем, заглянуть в его внутренний мир. И создателям фильма удалось это сделать, ведь они показали личные видео, фотоальбомы, дневники легенды.
В фильме слышим воспоминания родных и коллег о Назарии, уникальные семейные кадры. Яремчук – это бесспорно несравненный мир красоты нашей страны, который заслуживает уважения и признания. Поэтому если вы еще до сих пор не посмотрели фильм – это можно сделать онлайн на стриминговой платформе Netflix.
"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите онлайн трейлер фильма
Почему умер Назарий Яремчук?
- У артиста диагностировали рак желудка. Родные рассказывали, что болезнь начала активно развиваться после того, как Яремчук побывал в зоне отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС.
- Туда Назарий ездил с выступлениями перед ликвидаторами катастрофы, поскольку искренне был убежден, что это – его долг.
- Однажды Яремчук привез домой сценический наряд, который имел критический уровень радиационного загрязнения.
- Страшный диагноз не заставил артиста отказаться от концертной деятельности. Яремчук продолжил гастролировать.
- Последнее выступление Назария было в Киеве, на Певческом поле. Тогда за кулисами артист лег на несколько стульев, чтобы собраться с силами. Никто и не догадывался, что видит его в последний раз.
- Последние дни жизни Назарий провел в больнице с невыносимыми болями. После смерти на руках у него остались следы от собственных зубов и ногтей – так он сжимал кулаки до крови, чтобы хоть немного утолить боль. От обезболивающих Яремчук категорически отказывался.
- 30 июня 1995 года Назарий Яремчук умер. Его похоронили на центральном кладбище в Черновцах.