У червні 2024 року в кінотеатрах відбулася прем'єра документальної стрічки "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Лише за три тижні прокату вона стала найкасовішим документальним українським фільмом, зібравши рекордні 9,9 мільйона гривень. 24 Канал розповість, що показали у фільмі та чому він викликав такий ажіотаж у суспільстві.
Теж цікаво Нові українські фільми 2025, на які варто виділити час
Фільм про Назарія Яремчука
Пісні Яремчука ніколи не втрачають актуальності, тож стрічка про автора викликала інтерес у суспільстві. Українці прагнули ближче познайомитися з виконавцем, зазирнути у його внутрішній світ. І творцям фільму вдалося це зробити, адже вони показали особисті відео, фотоальбоми, щоденники легенди.
У фільмі чуємо спогади рідних і колег про Назарія, унікальні сімейні кадри. Яремчук – це безперечно незрівнянний світ краси нашої країни, який заслуговує на повагу та визнання. Тож якщо ви ще досі не подивилися фільм – це можна зробити онлайн на стримінговій платформі Netflix.
"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться онлайн трейлер фільму
Чому помер Назарій Яремчук?
- В артиста діагностували рак шлунку. Рідні розповідали, що хвороба почала активно розвиватися після того, як Яремчук побував у зоні відчуження після аварії на Чорнобильській АЕС.
- Туди Назарій їздив з виступами перед ліквідаторами катастрофи, оскільки щиро був переконаний, що це – його обов'язок.
- Одного разу Яремчук привіз додому сценічне вбрання, яке мало критичний рівень радіаційного забруднення.
- Страшний діагноз не змусив артиста відмовитися від концертної діяльності. Яремчук продовжив гастролювати.
- Останній виступ Назарія був в Києві, на Співочому полі. Тоді за лаштунками артист ліг на кілька стільців, щоб зібратися з силами. Ніхто й не здогадувався, що бачить його востаннє.
- Останні дні життя Назарій провів у лікарні з нестерпними болями. Після смерті на руках у нього залишились сліди від власних зубів і нігтів – так він стискав кулаки до крові, щоб хоч трохи втамувати біль. Від знеболювальних Яремчук категорично відмовлявся.
- 30 червня 1995 року Назарій Яремчук помер. Його поховали на центральному кладовищі в Чернівцях.