Многие ленты уже показали в кино не только в Украине, но и за рубежом. В материале 24 Канала предлагаем узнать, какие новые украинские фильмы надо обязательно посмотреть.

"Ты – космос"

На днях, 20 ноября, в Украине состоялась премьера научно-фантастической трагикомедии. Сейчас фильм можно посмотреть только в кинотеатрах.

Сюжет рассказывает о космическом дальнобойщике Андрее, который перевозит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. Но вдруг Земля неожиданно взрывается и уничтожает все вокруг. Мужчина остается единственным человеком во Вселенной. Но история на этом не заканчивается.

На связь выходит француженка Катрин, которая нуждается в помощи, поэтому Андрей решает отправиться к ней на встречу.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

За первые дни проката лента собрала 8,7 миллиона гривен.

"2000 метров до Андреевки"

События фильма развиваются на фоне украинского контрнаступления на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года. Мстислав Чернов, который в 2024 году получил Оскар за фильм "20 дней в Мариуполе", вместе с фотографом Александром Бабенко, следовали за украинскими солдатами из 3-й отдельной штурмовой бригады, которые должны были пройти укрепленный лес для деоккупации села Андреевка.

Фильм показал жизнь бойцов в окопах и их борьбу за жизнь, и за Украину.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Каховский объект"

26 ноября на стриминговой платформе Netflix появился новый украинский фильм, который соединил в себе жанры фантастики, ужасов, боевика и триллера. Сюжет рассказывает историю, когда после подрыва Каховской ГЭС украинские военные находят под водой секретный советский бункер. Группа не знает, что их ждет дальше, однако сладко точно не будет.

"Каховский объект": смотрите онлайн трейлер фильма

