Канадський міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) вирішив не скасовувати показ фільму "Росіяни на війні". Організатори фестивалю пояснили це тим, що фільм є офіційною спільною роботою Канади та Франції, а його фінансування здійснювалося коштом кількох канадських агентств.

Через це TIFF не вважає стрічку російською пропагандою. За його словами, оскільки фільм є канадсько-французькою копродукцією, він не підпадає під цю категорію.

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Фільм про росіян на війні покажуть на фестивалі в Канаді

Представники кінофестивалю TIFF заявили, що не вважають фільм "Росіяни на війні" російською пропагандою. Вони пояснили свою позицію тим, що стрічка була створена без участі або впливу російських державних органів. За їх словами, фільм є спільною роботою Канади та Франції, а його виробництво фінансувалося канадськими агентствами на різних рівнях.

На нашу думку, цей фільм у жодному разі не можна вважати російською пропагандою. Хоча ми розуміємо стурбованість, висловлену багатьма, ми вважаємо, як і Венеційський кінофестиваль та інші міжнародні фестивалі, які включили фільм до своїх програм, що ця канадська документальна стрічка заслуговує на місце в нашій добірці

– кажуть організатори.

Прем'єра фільму в Північній Америці запланована на цей тиждень. Організатори фестивалю заявляють, що підтримують право митців і діячів культури "вільно висловлювати свої погляди та робити політичні заяви, виступаючи проти цензури".

Проте вони, схоже, забувають, що війна в Україні, розв'язана російською агресією, – це не просто "чутливий контент", а реальність, у якій щодня страждає мирне населення.



Українці створили флешмоб / Фото Oksii

Світ намагається уникати теми війни або мовчати, тоді як "звичайні росіяни" продовжують убивати українців. Такі фільми не лише поширюють російську пропаганду, а й відбілюють репутацію окупантів, і міжнародні кінофестивалі дозволяють цьому продовжуватися.