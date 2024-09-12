Відомо, що мета цього фільму полягає не в тому, щоб показати реальні жахи війни та її наслідки, а в спробі виправдати російських військових. У матеріалі ви дізнаєтесь, як українці відреагували на цю пропаганду в соціальних мережах.

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Українці підірвали мережу реакцією на фільм "Росіяни на війні"

Українці сколихнули соціальні мережі через масштабну акцію протесту під назвою "I didn't see russians committing war crimes" ("Я не бачив, щоб росіяни здійснювали воєнні злочини").



Українці створили флешмоб / Фото Stacey Butters

Учасники флешмобу публікують фотографії режисерки та продюсерів фільму на фоні трагічних кадрів найжахливіших російських терактів та воєнних злочинів. Метою цієї акції є наголосити на необхідності правдивого висвітлення подій війни та привернути увагу міжнародної спільноти до реальних злочинів, які здійснює російська армія.



Українці створили флешмоб / Фото Леksa

Платформа United24 відреагувала на флешмоб "Я не бачу воєнних злочинів росіян". На офіційній сторінці платформи опублікували звернення до світової спільноти, де закликали ігнорувати фальшиві наративи, які намагаються виправдати дії російських військових.

Анастасія Трофімова та більшість росіян не побачили б злочинів своїх земляків, якби ми навіть тицьнули їм в обличчя докази. Однак це не означає, що ми не повинні цього робити. Не слухайте росіян. Заглушіть їхню пропаганду фактами. Не дозволяйте їй поширювати безкарно,

– зазначили в дописі.



Українці створили флешмоб / Фото Agent Miller

United24 наголосила на важливості поширення правдивої інформації про воєнні злочини Росії та закликала міжнародну спільноту підтримувати Україну в боротьбі проти агресії та пропаганди.

Російська пропаганда перекручує реальність, приховуючи воєнні злочини, які російські військові щоденно скоюють на території України. Українці закликають світ не забувати, ким насправді є російські окупанти – це вбивці, які повинні понести заслужену відповідальність за свої жорстокі дії.