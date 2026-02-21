Український фільм "Сліди" вперше в історії переміг у "Панорамі" Берлінале
- Український фільм "Сліди" переміг у програмі "Панорама" на 76-му Берлінському кінофестивалі як найкращий документальний фільм.
- Фільм розповідає історії шести жінок, що постраждали від сексуального насильства під час російсько-української війни, і створений у співпраці України та Польщі режисерками Алісою Коваленко та Марисею Нікітюк.
Український фільм "Сліди" переміг у програмі "Панорама" на 76-му Берлінський кінофестиваль.
Стрічку визнали найкращим документальним фільмом цієї програми. Про це повідомило видання Суспільне.Культура.
У "Панорамі" переможців визначають глядачі – вони голосують окремо за ігрові та документальні фільми. Цього року в документальній секції було 12 стрічок, а участь у голосуванні взяли 26 500 людей.
Зауважимо, що українські фільми не вперше беруть участь у цій програмі. У різні роки тут показували "Клондайк" Марини Ер Горбач, "Ти мене любиш" Тоні Ноябрьової, "Залізні метелики" Романа Любого. Ще раніше в "Панорамі" брали участь фільми Кіри Муратової, Тараса Томенка, Нелі Пасічник, Михайло Бєліков та інших режисерів, проте саме цього року український документальний фільм уперше здобув головну нагороду в цій секції.
Що відомо про фільм "Сліди"?
- У стрічці розповідають історії шести жінок, які постраждали від сексуального насильства під час російсько-української війни, що триває з 2014 року. Йдеться про Ірину Довгань, Ольгу Черняк, Тетяну Василенко, Галину Тищенко, пані Ніну та Людмилу Мимрикову.
- Режисерками документального фільму стали Аліса Коваленко та Марися Нікітюк, а продюсерками – Ольга Брегман та Наталія Лібет.
- "Сліди" створили у співпраці України та Польщі. Так, наприклад, композитором фільму став польський музикант Войцех Фрич.