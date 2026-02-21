Український фільм "Сліди" вперше в історії переміг у "Панорамі" Берлінале

Український фільм "Сліди" переміг у програмі "Панорама" на 76-му Берлінський кінофестиваль.

Стрічку визнали найкращим документальним фільмом цієї програми. Про це повідомило видання Суспільне.Культура.

У "Панорамі" переможців визначають глядачі – вони голосують окремо за ігрові та документальні фільми. Цього року в документальній секції було 12 стрічок, а участь у голосуванні взяли 26 500 людей.

Зауважимо, що українські фільми не вперше беруть участь у цій програмі. У різні роки тут показували "Клондайк" Марини Ер Горбач, "Ти мене любиш" Тоні Ноябрьової, "Залізні метелики" Романа Любого. Ще раніше в "Панорамі" брали участь фільми Кіри Муратової, Тараса Томенка, Нелі Пасічник, Михайло Бєліков та інших режисерів, проте саме цього року український документальний фільм уперше здобув головну нагороду в цій секції.

Що відомо про фільм "Сліди"?