Украинский фильм "Следы" впервые в истории победил в "Панораме" Берлинале

Украинский фильм "Следы" победил в программе "Панорама" на 76-м Берлинском кинофестивале.

Ленту признали лучшим документальным фильмом этой программы. Об этом сообщило издание Суспільне.Культура.

В "Панораме" победителей определяют зрители – они голосуют отдельно за игровые и документальные фильмы. В этом году в документальной секции было 12 лент, а участие в голосовании приняли 26 500 человек.

Заметим, что украинские фильмы не впервые участвуют в этой программе. В разные годы здесь показывали "Клондайк" Марины Эр Горбач, "Ты меня любишь" Тони Ноябревой, "Железные бабочки" Романа Любого. Еще раньше в "Панораме" участвовали фильмы Киры Муратовой, Тараса Томенко, Нели Пасечник, Михаил Беликов и других режиссеров, однако именно в этом году украинский документальный фильм впервые получил главную награду в этой секции.

Что известно о фильме "Следы"?