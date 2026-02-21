Главные роли в драме сыграли Марго Робби и Джейкоб Элорди. Какие еще актеры снялись в фильме, расскажет 24 Канал.

Кто снялся в новом фильме "Мятежный перевал"

Марго Робби – австралийская актриса, наиболее известна по фильмам "Отряд самоубийц" и "Барби". Актриса замужем за британским кинопродюсером Томом Акерли, от которого в октябре 2024 года родила сына.

Марго РоббиМарго Робби в "Грозовом перевале" / Кадр из фильма

Джейкоб Элорди – австралийский актер, который сыграл Нейта в популярном сериале от HBO "Эйфория". Он также снялся в фильме "Франкенштейн", вышедшем в 2025 году. Персонаж актера – Чудовище Франкенштейна.

Джейкоб ЭлордиДжейкоб Элорди в "Грозовом перевале" / Кадр из фильма

Оуэн Купер – британский актер, который получил премию "Эмми" за роль 13-летнего Джейми Миллера в мини-сериале "Переходный возраст" от Netflix. Он победил в категории "Лучший актер второго плана в мини-сериале".

Оуэн КуперОуэн Купер в "Грозовом перевале" / Кадр из фильма

Шарлотта Меллингтон – молодая актриса, наиболее известна как раз по роли Кэтрин в фильме "Грозовой перевал".

Шарлотта МеллингтонШарлотта Меллингтон в "Грозовом перевале" / Кадр из фильма

Шазад Латиф – британский актер, который имеет шотландское и пакистанское происхождение. Его первая большая роль была в сериале "Призраки".

Шазад ЛатифШазад Латиф в "Грозовом перевале" / Кадр из фильма

Элисон Оливер – ирландская актриса, наиболее известна по своей дебютной роли в сериале "Разговоры с друзьями". Также она снялась в фильме "Солтберн" – это дебютная роль девушки в полнометражном кино.

Элисон ОливерЭлисон Оливер в "Грозовом перевале" / Кадр из фильма

Какие фильмы с Джейкобом Элорди посмотреть?

Кстати, ранее мы писали, какие фильмы с Джейкобом Элорди стоит посмотреть:

  • "Франкенштейн" (2025) за основу фильма взят одноименный роман Мэри Шелли, режиссером ленты стал оскароносный Гильермо дель Торо. Это история об ученом Викторе Франкенштейне.

  • "Солтберн" (2023) – психологический триллер от режиссера "Грозового перевала" Эмиральд Феннел. Это рассказ о студенте Оксфордского университета Оливере Квике, который подружился с Феликсом Каттоном – именно его сыграл Джейкоб Элорди.

  • "Будка поцелуев" (2018) – романтическая комедия, снята на основе одноименного романа Бет Риклз. В ленте рассказывается о старшекласснице Элле и ее проблемном романе с популярным парнем Ноа.