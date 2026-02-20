Однако это не единственный фильм с Джейкобом, который привлекает внимание. В материале 24 Канала мы собрали ленты, которые стоит посмотреть, если вы уже увлекаетесь творчеством актера.

Какие фильмы с Джейкобом Элорди стоит посмотреть вечером?

"Франкенштайн"

"Франкенштайн" – это экранизация классического готического романа Мэри Шелли, создана режиссером Гильермо дель Торо и представлена сервисом Netflix. Элорди исполняет роль Чудовища - создание, которого оживил ученый Виктор Франкенштейн, роль которого играет Оскар Айзек.

Кстати, лента получила много положительных отзывов и даже номинирована на Оскар-2026.

"Франкенштайн": смотрите онлайн трейлер фильма

"Солтберн"

"Солтберн" – это психологический триллер-драма режиссера Эмеральд Феннелл. Действие происходит в середине 2000-х: студент Оксфорда Оливер Квик заводит дружбу с харизматичным и богатым Феликсом, роль которого сыграл Джейкоб Элорди. Он приглашает его провести лето в поместье своей семьи.

"Солтберн": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм исследует темы социального неравенства, одержимости, статуса и желания. Кстати, за эту роль Джейкоб получил премию BAFTA.

"Будка поцелуев"

"Будка поцелуев" – подростковая романтическая комедия, снята по одноименному роману. Фильм рассказывает о старшекласснице Элле, чей первый поцелуй в "будке поцелуев" превращает ее отношения с популярным парнем Ноа, роль которого сыграл Джейкоб Элорди, в проблемный роман.

"Будка поцелуев": смотрите онлайн трейлер фильма

Это угрожает ее дружбе с лучшим другом. Фильм стал настоящим хитом среди молодежной аудитории.