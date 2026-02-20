Однак це не єдиний фільм із Джейкобом, який привертає увагу. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали стрічки, які варто подивитися, якщо ви вже захоплюєтеся творчістю актора.

Дивіться також 3 високорейтингові серіали з Еріком Дейном, який помер внаслідок важкої хвороби

Які фільми з Джейкобом Елорді варто подивитись ввечері?

"Франкенштайн"

"Франкенштайн" – це екранізація класичного готичного роману Мері Шеллі, створена режисером Ґільєрмо дель Торо та представлена сервісом Netflix. Елорді виконує роль Чудовиська — створіння, якого оживив вчений Віктор Франкенштейн, роль якого грає Оскар Айзек.

До речі, стрічка здобула багато схвальних відгуків і навіть номінована на Оскар-2026.

"Франкенштайн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Солтберн"

"Солтберн" – це психологічний трилер‑драма режисерки Емеральд Феннелл. Дія відбувається в середині 2000‑х: студент Оксфорду Олівер Квік заводить дружбу з харизматичним і багатим Феліксом, роль якого зіграв Джейкоб Елорді. Він запрошує його провести літо в маєтку своєї родини.

"Солтберн": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм досліджує теми соціальної нерівності, одержимості, статусу та бажання. До речі, за цю роль Джейкоб отримав премію BAFTA.

"Будка поцілунків"

"Будка поцілунків" – підліткова романтична комедія, знята за однойменним романом. Фільм розповідає про старшокласницю Еллу, чий перший поцілунок у "будці поцілунків" перетворює її стосунки з популярним хлопцем Ноа, роль якого зіграв Джейкоб Елорді, на проблемний роман.

"Будка поцілунків": дивіться онлайн трейлер фільму

Це загрожує її дружбі з найкращим другом. Фільм став справжнім хітом серед молодіжної аудиторії.