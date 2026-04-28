В ленте появится актриса Энн Гетевей, а также американская балерина украинского происхождения Ирина Дворовенко, о чем она известила на своем инстаграмм-странице. В материале 24 Канала рассказываем все, что сейчас известно о будущем фильме, его актерский состав, а также покажем первый тизер.

Украинка сыграет в фильме "Верити" с Энн Гетевей: что известно о фильме?

Настоящих поклонников творчества популярной писательницы Коллин Гувер уже заинтриговал тизер психологического триллера "Верити", снятого по ее одноименному роману.

На YouTube-канале Amazon MGM Studios опубликовали видео, которое раскрывает первые детали будущей ленты, в том числе актерский состав.

Среди звезд фильма– Дакота Джонсон, известна по ленте "50 оттенков серого", Энн Гетевей, звезда фильма "Дьявол носит Prada", а также Джош Гартнетт. Кроме того, одну из ролей исполнит американская балерина украинского происхождения Ирина Дворовенко. Она сообщила об этом на своей странице в инстаграмме, отметив, что счастлива стать частью этого проекта.

Премьера фильма намечена на 2 октября 2026 года.

О чем сюжет будущего фильма?

Сюжет ленты разворачивается вокруг писательницы Лоуэн Эшли, которая переживает непростой период и остро нуждается в работе. Неожиданно с ней связывается Джереми Кроуфорд – мужчина известного автора бестселлеров Верети Кроуфорд. После несчастного случая Верете не может завершить свою популярную книжную серию, поэтому Джереми предлагает Лоуэну дописать ее.

"Верити": смотрите онлайн тизер фильма

Однако во время работы Лоуэн находит скрытую рукопись, который открывает шокирующую правду и вовлекает всех героев в опасный и непредсказуемый водоворот событий.

Какие еще экранизации книг Коллин Гувер можно посмотреть?

Это уже не в первый раз, когда экранизируют книги популярной американской писательницы Коллин Гувер.

Раньше значительный интерес вызвали такие проекты, как "Оставь, если любишь", а также "Жалея по тебе" да "Воспоминания о нем".

Учитывая стремительный рост популярности ее творчества среди читателей, вполне вероятно, что в ближайшие годы мы увидим еще не одну экранизацию ее романов.