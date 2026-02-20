В материале 24 Канала читайте о фильмах, которые похожи на "Грозовой перевал". Сохраняйте подборку, если вам нравится эстетика прошлых веков.

Фильмы, которые похожи на "Грозовой перевал"

"Гордость и предубеждение" (2005)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Это экранизация одноименного романа Джейн Остин, который вышел в 1813 году. События фильма происходят в конце XVIII века. В семье Беннетов есть пять дочерей, которым нужно найти выгодных мужей.

Как-то в соседнее поместье заезжает состоятельный мистер Бингли. Он сразу обращает внимание на старшую дочь Беннетов Джейн. Сестры также знакомятся с молчаливым мистером Дарси, который является другом их соседа.

Вторая сестра Элизабет скептически относится к Дарси, однако впоследствии все меняется. Их отношения переживают немало испытаний, предубеждений и социальных барьеров, но потом наступает взаимопонимание.

"Гордость и предубеждение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Унесенные ветром" (1939)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Это экранизация одноименного романа 1936 года, который написала Маргарет Митчелл. Накануне Гражданской войны в США Скарлетт О'Хара живет роскошной жизнью. Она имеет все, однако не может завоевать сердце Эшли Уилкса.

Впоследствии война опустошает Юг, однако Скарлетт пытается защитить свою семью и вернуть прежнюю жизнь. Девушка все еще скучает по Эшли, хотя и замужем. В ее жизни также появляется Ретт Батлер.

"Унесенные ветром": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джейн Эйр" (1996)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Это экранизация одноименного романа Шарлотты Бронте. Родители Джейн Эйр умерли от тифа, поэтому она жила и воспитывалась в доме тети. Позже девушка училась в пансионате, где царили строгие порядки.

В 18 лет Джейн стала работать гувернанткой Адель Варанс – воспитанницы Эдварда Рочестера. Мужчину редко можно встретить в поместье. Хоть он и старше главной героини на 20 лет, она испытывает к своему работодателю интерес. Впоследствии между ними завязываются романтические отношения, которые могут разрушиться.

"Джейн Эйр": смотрите онлайн трейлер фильма

О чем фильм "Грозовой перевал"?

События фильма разворачиваются в Англии XVIII века. Отец Кэтрин Эрншоу забрал к ним домой парня, которого девушка назвала Хитклифом. Между ними завязалась крепкая дружба.

Когда Кэтрин повзрослела, то вышла замуж за состоятельного мужчину Эдгара Линтона, а Хитклиф пропал и не появлялся в ее жизни несколько лет. Вдруг парень вернулся, однако его возлюбленная уже была замужем и носила под сердцем ребенка. Несмотря на обстоятельства, главные герои отдаются чувствам, которые держали в себе годами.