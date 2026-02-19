Эта лента понравится поклонникам популярного немецкого сериала "Макстон-Холл – мир между нами". Сюжет и трейлер драмы "Люби меня, люби меня", смотрите на сайте 24 Канала.
Что известно о фильме "Люби меня, люби меня"?
Режиссером фильма "Люби меня, люби меня" стал Роджер Камбл. Главные роли сыграли Миа Дженкинс, Пепе Баррозу, Лука Мелуччи, Андреа Го и Микеланджело Виццини.
В центре сюжета 16-летняя Джун. После смерти брата она вместе с мамой переезжает в Милан, чтобы начать жизнь сначала. Девушка начинает учиться в элитной международной школе.
В школе Джун знакомится с двумя парнями, которые являются лучшими друзьями: отличником Уиллом и харизматичным, но проблемным юношей Джеймсом, участвующим в тайных боях MMA. Между ними завязывается любовный треугольник.
Как пишет HELLO, после премьеры многие фанаты начали требовать продолжения фильма.
Я просто обожаю этот фильм. Я считаю, что актерская игра замечательная. Обязательно начну читать серию книг, чтобы увидеть, что будет дальше. Надеюсь, они снимут второй фильм,
– написал один из них.
Что посмотреть, если понравился фильм "Люби меня, люби меня"
Серия фильмов – "Моя вина", "Твоя вина" и "Наша вина" – это история о запретной любви между сводными братом и сестрой, Ноа и Ником.
Сериал "Моя жизнь с Уолтерами" – после смерти родителей Джеки Говард переезжает в семью Уолтеров, которая воспитывает семерых сыновей и одну дочь. Это рассказ о любви, надежде и дружбе.
Сериал "Макстон-Холл – мир между нами" – Руби Белл – девушка из небогатой семьи, которая получает стипендию в элитном колледже "Макстон-Холл", где учатся богачи. Главная героиня мечтает поступить в Оксфордский университет, поэтому старается не отвлекаться. Однако неожиданно Руби узнает семейную тайну своего одноклассника Джеймса Бофорта, в которого впоследствии влюбляется.