Эта лента понравится поклонникам популярного немецкого сериала "Макстон-Холл – мир между нами". Сюжет и трейлер драмы "Люби меня, люби меня", смотрите на сайте 24 Канала.

Что известно о фильме "Люби меня, люби меня"?

Режиссером фильма "Люби меня, люби меня" стал Роджер Камбл. Главные роли сыграли Миа Дженкинс, Пепе Баррозу, Лука Мелуччи, Андреа Го и Микеланджело Виццини.

В центре сюжета 16-летняя Джун. После смерти брата она вместе с мамой переезжает в Милан, чтобы начать жизнь сначала. Девушка начинает учиться в элитной международной школе.

В школе Джун знакомится с двумя парнями, которые являются лучшими друзьями: отличником Уиллом и харизматичным, но проблемным юношей Джеймсом, участвующим в тайных боях MMA. Между ними завязывается любовный треугольник.

"Люби меня, люби меня": смотрите онлайн трейлер фильма

Как пишет HELLO, после премьеры многие фанаты начали требовать продолжения фильма.

Я просто обожаю этот фильм. Я считаю, что актерская игра замечательная. Обязательно начну читать серию книг, чтобы увидеть, что будет дальше. Надеюсь, они снимут второй фильм,

– написал один из них.

Что посмотреть, если понравился фильм "Люби меня, люби меня"